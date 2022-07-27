СТБ нарвався на критику: що відомо про скандал через серіал "Вірина любов" і як реагують зірки

СТБ потрапив у скандал через анонс і прем’єру серіалу "Вірина любов" з російською акторкою у головній ролі. Антоніна Хижняк та Анна Кошмал відреагували на вчинок одного з українських каналів.

25 липня на ютубі вийшов перший епізод мелодраматичного серіалу "Вірина любов", який збив з пантелику українців. Адже відомо, що головну роль у шоу зіграла акторка з росії Олена Шилова.

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Скандал навколо серіалу СТБ "Вірина любов": реакція українців

Ніхто з українських зірок не міг припустити, що телеканал СТБ після 24 лютого все ж покаже серіал з російськими акторами. "Неприйнятно і незрозуміло, чим керуються на телеканалі СТБ, щоб сьогодні таке транслювати" – обурливо відгукнулися українці в мережі.

На ютубі творці проєкту зазначили, що "серіал створенийі є частиною архіву телеканалу". Але чи виправдовує це їх?

Зокрема зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк поставила риторичні запитання: "Дно ще не пробите? Скільки ще треба ракет на наші голови, щоб раз і назавжди наші канали перестали транслювати й толерувати далі російських акторів?!".

Антоніна також попрохала глядачів не робити з себе баранів. "Українці сильні, сучасні, розвинуті, нам треба орієнтуватися на світовий кіноринок, а не на мильні 4-х серійки (в мене теж рильце в пушку, як і в багатьох, тут нічого не скажеш)", – зазначила зірка.

Хижняк задумалась: "Куди ми прямуємо далі, бо поки що нас наполегливо годують спільним з росією кінокормом?".



Антоніна Хижняк відреагувала на вчинок СТБ / Скриншот допису зірки

Водночас Анна Кошмал, яка зіграла у "Сватах", гостро відреагувала на прем’єру.

Серйозно? Світ допомагає нам позбутися агресії росії, а ми в цей час крутитимемо по ТБ серіали з російськими акторами?

– написала Кошмал.



Анна Кошмал відреагувала на вчинок продакшну / Скриншот із Обозревателя

Інші українці також залишили негативні коментарі, зокрема під дописом Антоніни Хижняк. Вони зазначили, що "цей серіал десь місяць назад по російському телебаченні йшов, гидко дивитися, що і в нас", "у нас є своїх багато класних акторів, для чого дивитися на російських". Більше реакцій:

"Важливо боротись з росіянами на всіх фронтах, зокрема культурному. Класно, коли талант підкріплений громадською позицією";

"З 2014 року очистила свій інформаційний простір від усього рашистсткого. Світ став багато симпатичніший";

"Російські фільми не дивлюся. Слава Богу, наших і закордонних фільмів неймовірно професійно дубльованих українською вистачає";

"Для чого в ефір випускати російські серіали країни агресора, коли в нас зараз війна? Все російське потрібно бойкотувати: на телебачені й всюди!";

"Краще б транслювали фільми українські з українськими акторами – не мильні мелодрами, а серйозні, як "Мама", "Спіймати Кайдаша", "І будуть люди", а не ці романтичні соплі, від яких уже нудить";

"Все було б краще, якщо ми б ще не копіювали їхні серіали ("Слід")! Так ще й серії такі самі, могли б щось своє зняти";

"СТБ, ви нормальні взагалі? У нас війна";

"Я думала, що щось та зміниться і в нас почнуть щось на кшталт "Кайдашів" знімати";

"А де наше українське, своє рідне, стільки хороших є фільмів! Ганьба СТБ".

Що відомо про серіал "Вірина любов"

У коментарях українці зауважили, що СТБ видалив допис з анонсом прем’єри та почистив обурливі коментарі. Крім цього, творці проєкту забрали ім’я російської акторки з офіційної довідки про фільм. Перший епізод на ютубі все ж є, він за дві доби набрав понад 120 тисяч переглядів.

Режисером проєкту виступив Анатолій Григор’єв. Сценаристкою – Анастасія Волкова. Серіал показує життєву історію головної героїні Віри, яку, власне, і зіграла Олена Шилова.

"Життєва історія головної героїні мелодрами покаже, наскільки несподівано таємниче минуле може перетворитися на реальність", – зазначили творці.

Олена Шилова: що варто знати

Акторка народилася в росії. Вона знялася у понад 30 російських серіалах.

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