Скандал у сім'ї Вуді Аллена: вийшов тизер серіалу, який розкриє секрети родини

Джерело:www.youtube.com
HBO випустить документальний серіал "Allen v. Farrow", який розкриє подробиці скандалу в сім'ї Вуді Алена і Мії Ферроу.
Документальний серіал розкриє подробиці конфлікту між Алленом і сім'єю Ферроу. На тлі скандалу про сексуальне домагання родина розкололася на 2 табори.
До теми Вслід за Деппом: Мериліна Менсона виріжуть з серіалів через звинувачення в насильстві
Проєкт складатиметься з 4 серій. IndieWire пише, що над створенням документального серіалу працюють режисери Кірбі Дік і Емі Зірінг.
Вони поспілкуватися з членами сім'ї Аллена та Ферроу, зібрали архівні матеріали, а також інтерв'ю з адвокатами й обвинувачами. Окрім цього, творці проєкту простежили за зміною творчості режисера під впливом різних подій його особистому житті.
Серіал "Allen v. Farrow": дивитись тизер
Проєкт вийде на HBO та HBO Max 21 лютого.