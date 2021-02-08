Скандал у сім'ї Вуді Аллена: вийшов тизер серіалу, який розкриє секрети родини

HBO випустить документальний серіал "Allen v. Farrow", який розкриє подробиці скандалу в сім'ї Вуді Алена і Мії Ферроу.

Документальний серіал розкриє подробиці конфлікту між Алленом і сім'єю Ферроу. На тлі скандалу про сексуальне домагання родина розкололася на 2 табори.

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Подробиці скандалу:

Після розлучення з Мією Ферроу Вуді Аллен одружився з їхньою прийомною дочкою Сун-ї Превен.

На початку 2020 року інша прийомна донька Аллена і Мії (Ділан) заявила, що у семирічному віці постраждала від сексуальних домагань з боку батька.

Аллен відкидав усі звинувачення. Перевірка правоохоронних органів нічого не дала. Як виявилось згодом, перші такі перевірки почались ще 25 років тому.

Старший брат Ділан Мозес став на сторону батька. Він заявив, що це матір постійно налаштовувала Ділан з метою вселити їй думку про те, що її батько до неї домагається.

Натомість інший син Алена і Мії, Ронан, став на бік сестри. До слова, цей той самий журналіст, який провів масштабне розслідування про Харві Вайнштейна, поставивши у його кар'єрі жирну крапку.

Що відомо про документальний фільм "Allen v. Farrow"

Проєкт складатиметься з 4 серій. IndieWire пише, що над створенням документального серіалу працюють режисери Кірбі Дік і Емі Зірінг.

Вони поспілкуватися з членами сім'ї Аллена та Ферроу, зібрали архівні матеріали, а також інтерв'ю з адвокатами й обвинувачами. Окрім цього, творці проєкту простежили за зміною творчості режисера під впливом різних подій його особистому житті.

Серіал "Allen v. Farrow": дивитись тизер

Прем'єра серіалу:

Проєкт вийде на HBO та HBO Max 21 лютого.