Скандал у сім'ї Вуді Аллена: вийшов тизер серіалу, який розкриє секрети родини

8 лютого 2021 , 13:35
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Джерело:

www.youtube.com

HBO випустить документальний серіал "Allen v. Farrow", який розкриє подробиці скандалу в сім'ї Вуді Алена і Мії Ферроу.

Документальний серіал розкриє подробиці конфлікту між Алленом і сім'єю Ферроу. На тлі скандалу про сексуальне домагання родина розкололася на 2 табори.

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Подробиці скандалу:

  • Після розлучення з Мією Ферроу Вуді Аллен одружився з їхньою прийомною дочкою Сун-ї Превен.
  • На початку 2020 року інша прийомна донька Аллена і Мії (Ділан) заявила, що у семирічному віці постраждала від сексуальних домагань з боку батька.
  • Аллен відкидав усі звинувачення. Перевірка правоохоронних органів нічого не дала. Як виявилось згодом, перші такі перевірки почались ще 25 років тому.
  • Старший брат Ділан Мозес став на сторону батька. Він заявив, що це матір постійно налаштовувала Ділан з метою вселити їй думку про те, що її батько до неї домагається.
  • Натомість інший син Алена і Мії, Ронан, став на бік сестри. До слова, цей той самий журналіст, який провів масштабне розслідування про Харві Вайнштейна, поставивши у його кар'єрі жирну крапку.

Що відомо про документальний фільм "Allen v. Farrow"

Проєкт складатиметься з 4 серій. IndieWire пише, що над створенням документального серіалу працюють режисери Кірбі Дік і Емі Зірінг.

Вони поспілкуватися з членами сім'ї Аллена та Ферроу, зібрали архівні матеріали, а також інтерв'ю з адвокатами й обвинувачами. Окрім цього, творці проєкту простежили за зміною творчості режисера під впливом різних подій його особистому житті.

Серіал "Allen v. Farrow": дивитись тизер

Прем'єра серіалу:

Проєкт вийде на HBO та HBO Max 21 лютого.