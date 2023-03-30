Обличчя Саранскова в серіалі СТБ мали не впізнати: його озвучував інший український актор

Емоції українців після скандалу СТБ з серіалом "Останній лист коханого" досі не вщухають. Виявилося, що обличчя Дмитра Саранскова, яким замінили лице російського актора Прохора Дубравіна, глядачі мали не впізнати.

Тому й озвучував українського актора в серіалі інший актор. Йдеться про Романа Мацюту "Дільничний з ДВРЗ", "Сувенір з Одеси", "Вузький міст".

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Дмитра Саранскова у серіалі СТБ "Останній лист коханого" озвучив Роман Мацюта

24 березня вийшов трейлер нового серіалу на СТБ під назвою "Останній лист коханого", а його прем'єра повинна була відбутися 27 березня. Одну з головних ролей у цьому проєкті мав зіграти російський актор Прохор Дубравін, який відкрито підтримує війну Росії проти України.

Щоб уникнути скандалу та забезпечити випуск мелодрами на телебачення (чого в результаті не сталося – 24 Канал), автори вирішили замінити обличчя росіянина на українського актора Дмитра Саранскова. Проте сподівання на уникнення скандалу не справились.

В коментарях допису Петра Крилова, який публічно коментує ситуацію зі скандалом довкола СТБ, ми дізналися, що російського актора Прохора Дубравіна (в серіалі СТБ він з обличчям Дмитра Саранскова – 24 Канал), озвучив Роман Мацюта.

Він навіть прокоментував: "Скажу коротко, в студії дубляжу я озвучив українського актора Дмитра Саранскова. З приводу діпфейків – питання до каналу". До того ж актор доповнив, що "хейт проти Саранскова не підтримує".



Дмитра Сарансткова у серіалі СТБ "Останній лист коханого" озвучив Роман Мацюта / Скриншот коментарів

Нагадаємо, Дмитро Сарансков, після офіційної відповіді телеканалу СТБ, прокоментував свою участь у серіалі. Він опублікував відео у своїх соцмережах, але згодом видалив. Український актор Петро Крилов зазначив, що на початку скандалу в Прохора Дубравіна був коментар Саранскова про те, що він був не в курсі. "Тобто він спочатку збрехав, потім зник, а потім повернувся і ви*рав якусь таку несусвітню ху*ню, що мені навіть важко це коментувати".

Допис Крилова прокоментувала агентка Саранскова Оксана Мартинюк. Вона натякнула на те, що домовленість СТБ з актором мала бути таємною і про це ніхто не мав дізнатися. Тобто обличчя актора на російському акторові глядачі мали не впізнати: "Ви навіть не розібралися, що насправді було, а почали розпускати плітки й поливати його брудом! (...) Йому це розказали по-іншому".