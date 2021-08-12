Дені Вільнев розкритикував Warner Bros. за одночасну прем'єру "Дюни" у кінотеатрах та HBO Max

Дені Вільнев розкритиквав компанію Warner Bros. за рішення про одночасну прем'єру фільму "Дюна" на широких екранах та стримінговій платформі HBO Max. На думку режисера це може "вбити" франшизу, на яку він сподівався.

Ексклюзивно для Variety Дені Вільнев розповів про своє незадоволення та критику компанії Warner Bros., яка займалась продакшеном його майбутньої прем'єри "Дюна". Режисер звернув увагу на те, що прем'єру фільму перетворили на гібридну модель, завдки якій фільм покажуть одразу і в кінотеатрах і на стримінговому сервісі HBO Max і буде доступним протягом 31 дня. Варто додати, що Warner Bros. також планує застосовувати таку модель усіх своїх прем'єр 2021 року: "Дюни", "Матриці", "Ґодзілли проти Конга".

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Чим незадоволений Дені Вільнев

За словами режисера, спочатку Warner Bros. збирались презентувати "Дюну" в кінотеатрах 18 грудня 2020 року, але пандемія змусила студію відсунути науково-фантастичний фільм на 1 жовтня 2021 року. Вільнев пише, що він підтримав це рішення. Але після того дата прем'єри була змінена ще раз. На думку режисера, Warner Bros. наважується на такі вчинки заради того, щоб у відчайдушний спосіб привернути увагу глядачів.

Тут немає абсолютно ніякої любові ні до кіно, ні до публіки, – заявив Вільнев стосовно інциденту.

На думку режисера, це прямий шлях перемоги піратства у світі кінематографа та Інтернету.

Сюжет майбутньої прем'єри "Дюни"

Нагадаємо, що Крістофер Нолан раніше теж висловився проти рішення студії щодо паралельної прем'єри фільму "Тенет" на HBO Max.

Події у фільмі розвиваються в далекому майбутньому. Планета Аракіс, єдине джерело спайсу – рідкісної та найбільш важливої прянощі у світі, під контролем герцога Лето Атрейдеса.

Спайс важливий, адже дає змогу подовжити життя та покращити розумові здібності. Хто володіє спайсом, той володіє світом, тож не дивно, що ця речовина породила непорозуміння, суперечки і навіть війни. Однак отримати спайс не так легко. Планета Арракіс наповнена велетенськими піщаними червами, які атакують збирачів та цілі колонії.

Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині володарювання, адже спайс повинен видобватися..

"Дюна" 2021: дивіться трейлер фільму українською