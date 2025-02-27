Ляпас Вілла Сміта, пристрасний поцілунок та оголений чоловік: 10 найгучніших скандалів на Оскарі

Як і на будь-якій важливій події, організатори церемонії Оскара просто хочуть, щоб захід пройшов гладко і без жодних інцидентів. Однак чи не щороку це неможливо – на найвідомішому шоу в Голлівуді часто стаються чи залаштункові, чи публічні скандали.

Сварки між зірками, невдалі репліки ведучих, – все це часто стається на Оскарі. 24 Канал пропонує пригадати відомі гучні скандали попередніх років.

Важливо Мистецтво – теж зброя: що відомо про фільм "Порцелянова війна", який номінували на Оскар-2025

1940 – перший Оскар темношкірій акторці

Гетті МакДеніел стала найкращою акторкою другого плану за роль у фільмі "Віднесені вітром". Вона була першою темношкірою переможницею. Та тоді церемонія проходила в готелі "Амбасадор", де був суворо заборонений вхід для темношкірих. Гетті довелось сидіти окремо від акторського складу.

1974 – актор відмовився від Оскара

Марлон Брандо був номінованим та переміг у номінації "Найкращий актор" за роль у фільмі "Хрещений батько". Та він не з'явився на церемонії на знак протесту проти расистського зображення корінних американців у Голлівуді. Він відправив замість себе активістку Сашин Літтлфезер, яка виступила з промовою – її освистали.

1974 – хуліган на сцені

Коли ведучий Девід Нівен представляв Елізабет Тейлор, оголений чоловік пробіг по сцені просто під час прямого етеру. Ведучий лише посміявся та викрутився з інциденту жартом.

Хіба не цікаво думати, що, ймовірно, єдиний спосіб розсмішити публіку, – це роздягнутися і показати свої недоліки?

– сказав Девід Нівен.

Оголений чоловік на Оскарі: дивіться відео онлайн

1989 – Роб Лоу та Білосніжка

Під час шоу Роб Лоу виконав пісенно-танцювальний номер з акторкою Ейлін Боумен, яка була одягнена Білосніжкою. Цей скетч з кривляннями, незв'язними репліками обернувся справжнім скандалом. Disney тоді погрожував подати до суду за цей номер.

2000 – "братська любов" Джолі та Хейвена

Аджеліна Джолі проявила занадто багато прихильності до свого брата Джеймса на церемонії. Тоді вона отримала Оскар за найкращу жіночу роль другого плану та згадала про брата у промові. А ввечері її сфотографували за поцілунком брата в губи. Згодом акторка сказала, що між нею та Джеймсом – нічого більше, ніж братська любов.

2003 – поцілунок Едрієна Броуді та Геллі Беррі

Коли Едрієн Броуді вийшов отримувати нагороду за найкращу чоловічу роль, він схопив ведучу Геллі Беррі та поцілував її. Модель підіграла акторові, але у 2017 році зізналась, що це було зовсім незаплановано й несподівано для неї.

2014 – помилка Джона Траволти

Під час вручення премії Джон Траволта помилково прочитав ім'я акторки Ідіни Мензел як "Адель Дазім". Це спричинило вибух безліч жартів та мемів у соцмережах.

Джон Траволта помилився на Оскарі: дивіться відео онлайн

2016 – "білий" Оскар

У цьому році на кінопремію не номінували жодного темношкірого актора, що обурило всіх. Тоді Вілл Сміт, його дружина, Спайк Лі проігнорували церемонію.

2017 - помилка на оголошенні

Наприкінці церемонії Оскара ведучі назвали "Ла-Ла Ленд" переможцем у категорії "Найкращий фільм". Насправді ця нагорода мала дістатися "Місячному сяйву", а тим, хто оголошували лауреатів, видали помилковий конверт.

2022 – ляпас від Вілла Сміта

Один з найгучніших скандалів Оскара стався, коли ведучий Кріс Рок пожартував про поголену голову Джади Пінкетт-Сміт. Після цього її чоловік Вілл Сміт вийшов на сцену та вдарив Рока по обличчю.

Не вимовляй своїм й*баним ротом імені моєї дружини!

– прокричав актор.

Вілл Сміт дав ляпаса ведучому Оскара: дивіться відео онлайн