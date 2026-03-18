"Скарби" розривають Threads: новий український серіал, про який всі говорять

Нещодавно в Україні відбулася прем'єра нового серіалу під назвою "Скарби". Це детективна стрічка, створена авторами серіалів "Реванш" та "Зворотний напрямок".

Чимало українців уже поділилися своїми враженнями в мережі. У матеріалі розповідаємо, що відомо про серіал "Скарби" та що про нього пишуть глядачі.

Що пишуть українські глядачі про серіал "Скарби"?

Українці розділилися на два табори, обговорюючи новий український серіал "Скарби" у мережі. Частина глядачів у захваті від сюжету та акторського складу, тоді як інші залишилися розчарованими, зазначаючи, що серіал надто "мильний", а сюжет нагадує серіал "Таємниці" 2019 року. Ось що пишуть українці у Threads:

"Подивилась нову мелодраму "Скарби", ну що сказати – останнім часом не погано так наші стали знімати, тільки "Тиху Наву" візьміть, це ж вау"

"Подивилась "Скарби". Серіал ок, але по сюжету щось трохи не вистачало, щоб прям вау. А от Богдан Рубан і Євген Лісничий – це два краші в одному серіалі, я від них просто в захваті"

"Що вам заважає зараз заснути? Мені серіал "Скарби", дуже сподобався"

"Хто вже дивився "Скарби" (2026) на Київстар ТБ? Мені одній здається, що це один в один як "Таємниці" (2019)?"

""Скарби" – ну таке. Все настільки мильне , що навіть Лісничий у цьому сюжеті десь загубився. Чому героїня Трегубової опинилася у в'язниці – я, чесно кажучи, якось пропустила повз очі. Пара Кудашової і Нагрудного – перепрошую, що? Там треба було десь здогадатися, коли саме він в неї закохався? І ці всі індійські братсько-сестринні загадки…"



Українці про серіал "Скарби" / Скриншот із Threads

Що відомо про український серіал "Скарби"?