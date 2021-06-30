"Це гірко-солодке прощання": Скарлетт Йоганссон більше не з’явиться в образі "Чорної вдови"

36-річна актриса Скарлетт Йоганссон відчуває змішані емоції, прощаючись зі своєю роллю "Чорної вдови". Адже вона заявила, що вже не буде грати свою знакову і вже "рідну" для неї героїню Marvel після виходу майбутнього фільму. Що відчуває актриса, скільки разів вона зіграла Наташу Романову та як до її останнього фільму ставиться чоловік – читайте на Кіно 24.

"Це гірко-солодке прощання", – Скарлетт Йоганссон зазначила в інтерв'ю для шоу Good Morning America 28 червня 2021 року.

До теми "Буде епічно": Скарлетт Йоганссон розказала про свою героїню в новому ролику "Чорної вдови"

"Я провела приголомшливе десятиліття, працюючи зі своєю сім'єю Мarvel, і я буду сумувати за тим, що у мене не буде можливості бачити їх кожні 18 місяців або два роки. Це саме ті моменти, яких я завжди чекала з нетерпінням. Я пишаюся цим фільмом і вважаю, що завжди краще піти на високій ноті", – доповнила зірка.

Good Morning America: Скарлетт Йоганссон розповідає про "Чорну вдову"

Також Скарлетт Йоганссон зауважила, що "фільм "Чорна вдова" відрізняється від усіх інших проєктів Мarvel".

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер до фільму

Що ми знаємо про персонажа "Чорна вдова"

Вигаданий персонаж серії коміксів Marvel – Наташа Романова;

Була створена редактором Стеном Лі, письменником Доном Ріко і художником Доном Хеком і дебютувала в коміксі Tales of Suspense #52 у квітні 1964 року;

У травні 2011 року Чорна вдова посіла 74 місце у списку "Сто найкращих персонажів коміксів усіх часів" за версією IGN.

Скарлетт Йоганссон в ролі Чорної вдови кіновсесвіту Marvel

"Залізна людина 2" (2010) – дебют Скарлетт Йоганссон в образі Наташі Романової;

(2010) – дебют Скарлетт Йоганссон в образі Наташі Романової; "Месники" (2012) – Наташа Романова вербує Брюса Беннера;

(2012) – Наташа Романова вербує Брюса Беннера; "Перший месник: Друга війна" (2014) – Чорна вдова і Капітан Америка стають напарниками, працюючи на Щ.И.Т. Вони виконують безліч завдань з Броком Рамлоу і Джеком Роллінс;

(2014) – Чорна вдова і Капітан Америка стають напарниками, працюючи на Щ.И.Т. Вони виконують безліч завдань з Броком Рамлоу і Джеком Роллінс; "Месники: Ера Альтрона" (2015) – хоче почати відносини з Брюсом.Вона зі Стівом тренують тренувати Сокола, Багряну відьму, Віжна і Бойову машину;

(2015) – хоче почати відносини з Брюсом.Вона зі Стівом тренують тренувати Сокола, Багряну відьму, Віжна і Бойову машину; "Перший месник: Протистояння" (2016) – виступає на стороні Залізної людини;

(2016) – виступає на стороні Залізної людини; "Тор: Раґнарок" (2017) – з'являється на відеозаписі в Квінджеті:

(2017) – з'являється на відеозаписі в Квінджеті: "Месники: Війна нескінченності" (2018) – разом зі Стівом Роджерсом і Семом Вілсоном рятує Ванду Максимову і Віжна від Чорного Ордена:

(2018) – разом зі Стівом Роджерсом і Семом Вілсоном рятує Ванду Максимову і Віжна від Чорного Ордена: "Месники: Завершення" (2019) – повторила роль Чорної вдови. Але, на жаль, померла аби отримати камінь душі та врятувати планету:

(2019) – повторила роль Чорної вдови. Але, на жаль, померла аби отримати камінь душі та врятувати планету: "Чорна вдова" (2021) – після подій "Першого месника: Протистояння" Наташа Романова опиняється одна і змушена протистояти своєму минулому.

Як відреагував чоловік Скарлетт Йоганссон на завершення кіноепохи зірки – фільм "Чорну вдову"

"Він хоче здивуватися", – зазначила актриса. Зірка також доповнила, що її 38-річний Колін Джост "не бажає знати про те, що відбувається на знімальному майданчику".

Я завжди говорю людям, що вони насправді не хочуть знати подробиць. Нині людей вже нічим не здивуєш. Тому потрібно просто набратися терпеливості й подивитися відразу весь фільм, насолодитися приголомшливою подорожжю,

– зазначила зірка.



Скарлетт Йоганссон та Колін Джост / Фото Даніеля Вентуреллі / WireImage

Колін великий шанувальник кіновсесвіту Marvel, але він не любить спойлери, тому я зовсім не можу йому сказати, яким буде фільм,

– поділилася актриса в подкасті The Jess Cagle Podcast.

Скарлетт Йоганссон зазначила, що, звичайно, чоловік цікавиться, як пройшов її день, але коли вона просить чоловіка допомогти з репетиціями якоїсь сцени – він завжди запитує, чи не буде спойлерів.

Скарлетт Йоганссон про те, як Колін Джост ставиться до "Чорної вдови": цікаве відео

Прем’єра кінострічки відбудеться 8 липня в кінотеатрах та на Disney+.