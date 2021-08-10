Чорна вдова: битва за гроші

Діснеївський фільм "Чорна вдова" про шпигунку Наташу Романову вийшов у прокат ще місяць тому, але публічні обговорення довкола цієї стрічки не вщухають досі. Річ у тім, що виконавиця головної ролі Скарлетт Йоханссон вирішила кинути виклик одній із найбільших корпорації у сфері розваг сьогодення – Disney.

Скарлетт Йоганссон судиться із Disney тому, що вона, мовляв, недоотримала грошей через гібридний прокат "Чорної вдови" (фільм був доступний образу й у кінотеатрах, і на стрімінговому сервісі Disney+ за додаткову плату).

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Проєкт "Чорна вдова" мав стати "лебединою піснею" для Скарлетт Йоганссон у всесвіті Марвел. Адже після нього актриса збиралася покласти костюм супершпигунки на поличку й не повертатись у майбутніх фільмах всесвіту Марвел. Прощання мало завершитися на зворушливій ноті.

Йоганссон сумлінно грає роль Чорної вдови з 2010 року. І за цей час вона стала такою ж улюбленицею фанатів, як, наприклад, Тоні Старк або Капітан Америка. Крім того, сольний фільм про вдову продюсери обіцяють уже не перший рік.



Скарлетт Йоганссон у фільмі "Залізна людина 2", 2010 / Фото Кіноріум

Насправді робота над сольним проєктом розпочалась ще у 2004 році й от, нарешті, усі зірки на небі зійшлись. Фільм потрапив до кінотеатрів. Йоганссон мала б попрощатись із фанатами й вирушити далі у вільне плавання, втілюючи нові ролі на великому екрані. Втім, у певний момент ситуація вийшла з-під контролю. І те, що мало завершитись звичайним прощанням на дружній ноті, перетворилось у взаємні звинувачення, образи та судові позови.

Усьому винний карантин

Розпочати варто з того, що реліз фільму "Чорна вдова" спершу був запланований на 1 травня 2020 року. А в результаті глядачі змогли його побачити лише в липні 2021 року. Свої корективи вніс коронавірус. Минуло понад рік. І за цей час світ значно змінився. Сольний фільм про вдову мав стати перехідним мостиком між третьою й четвертою фазою в кіновсесвіті Марвел. Але через відкладення релізу, довелось змінювати плани.

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За цей час Disney активно розвинула свій стрімінговий сервіс Disney+. На початку 2021 року в них було вже понад 100 мільйонів підписників. У зв’язку з тим, що для студії-власника Мікі Мауса це тепер пріоритетний проєкт, боси студії постарались всіляко наситити свій сервіс ексклюзивами. Тож у хід пішли серіали зі всесвіту Марвел. Розпочали з таких тайтлів як "ВандаВіжен" і "Сокіл та Зимовий солдат".

Крім того, Disney почала також експериментувати з гібридним прокатом. Першим великим проєктом став фільм "Мулан". Кіноекранізація однойменного мультику 1998 року, вийшла в прокат у кінотеатрах і одразу стала доступна в сервісі Disney+ за додаткову плату – 30 доларів. "Мулан" не окупила свій бюжет у 300 мільйонів доларів. І принесла лише від 60 до 90 мільйонів доларів. Втім, очільники "мишиної" студії побачили все ж позитив. Наприклад, додаток Disney+ перед релізом фільму в сервісі завантажило на 68 % більше користувачів.

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Студія вирішила продовжити далі експериментувати із гучними тайтлами. Тим паче, що головний конкурент, Netflix, усе ще далеко попереду й має у своєму активі понад 200 мільйонів підписників. Тож, у Disney вирішили, що буде хорошою ідеєю також випустити в гібридний прокат і "Чорну вдову". У такий спосіб студія показала, що для неї пріоритет – стрімінг і підписники. А потім уже глядачі в кінотеатрах і касові збори від них.

Контракт Скарлетт Йоганссон і судові позови

Втім, така ситуація не сподобалась виконавиці головної ролі Скарлетт Йоганссон. Головна претензія актриси – фільм мав вийти в класичний кінотеатральний прокат. І тільки після цього, через 45 днів, потрапити в цифровий доступ.

Річ у тому, що контракт Йоганссон передбачає низку бонусів за збори в кінотеатрах. Більшою мірою її дохід залежить від проценту тих грошей, що збере стрічка в кінотеатрах. На початок серпня касові збори фільму складають трохи більш як 350 мільйонів доларів. Така цифра є неймовірно мізерною, як для фільмів із всесвіту Марвел. Варто зазначити, що в першого Капітана Америки збори були приблизно 370 мільйонів доларів. А цей фільм вважається одним із найслабших у кіновсесвіті Марвел, як у сюжетному, так і в касовому плані. Слід вважати, що актриса сподівалась точно не на такий фінансовий результат. Усі останні стрічки Марвел до коронавірусу збирали в кінотеатрах понад 1 мільярда доларів. Скоріш за все, очікування Йоганссон були також десь на цьому рівні.

За деякими даними, рішення компанії випустити фільм на Disney + обійшлося Йоганссон більш ніж у 50 мільйонів доларів.

Disney навмисно "схилила" Marvel до порушення угоди без будь-яких підстав, щоби перешкодити Йоганссон повною мірою реалізувати переваги своєї угоди з Marvel,

– йдеться в позові актриси.

Також, згідно з текстом позову, представники Скарлетт Йоганссон намагалися переглянути її контракт після того, як дізналися про рішення Disney випускати фільм онлайн і в кінотеатрах, але Disney і Marvel на запити не відповіли.

Корпорація Disney не забарилась із відповіддю. Вона опублікувала офіційну заяву. У ній студія заявляє, що позов Йоганссон немає жодних підстав. Мовляв, актриса й так отримала за роль 20 мільйонів доларів. А випуск "Чорної Вдови" на Disney + з Premier Access лише дозволив її заробити додаткові гроші. Тут варто зазначити, що немає повної інформації, скільки "Чорна вдова" заробила на Disney +. Є тільки повідомлення про те, що в перший вікенд стрічка принесла 60 мільйонів доларів.

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Крім того, корпорація звинувачує актрису, що та бездушно ігнорує жахливі і тривалі глобальні наслідки COVID-19. Там кажуть, що саме пандемія стала основним мотиваційним фактором одночасного релізу, оскільки відвідування кінотеатрів через коронавірус обмежені.

Дискусія переросла у взаємні публічні звинувачення. Співголова одного з найбільших акторських агенств CAA в Америці й за сумісництвом агент Скарлетт Йоганссон Брайан Лурд виступив на захист актриси.

Вони безсовісно й неправдиво звинуватили Йоганссон у несприйнятливості до глобальної пандемії COVID, намагаючись виставити її такою людино, якою вона не є. Пряма атака Діснея на її особистість – це дуже низько для компанії, з якою багато представників творчої спільноти успішно працювали протягом десятиліть,

– заявив Лурд.

До публічних заяв долучився й адвокат Йоганссон Джон Берлінськи. Він заявив, що Disney випускає такі фільми як "Чорна Вдова" на Disney +, щоби збільшити кількість передплатників і тим самим підвищити вартість компанії. А пандемія COVID, за його словами, це лише відмінний для цього привід.

Ще одна заява пролунала від юриста компанії Disney Деніела Петрочеллі. Він назвав позов Скарлетт Йоганссон спланованою піар-кампанією.

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Що буде далі

Весь Голлівуд зараз спостерігає за тим, що буде далі. Адже, у випадку виграшу справи Йоганссон, це може стати прецедентом. Індустрія змінюється і великі студії все частіше використовують гібридний прокат. Це, звісно, не йде на користь кінотеатрам. Якщо справу виграє Скарлетт Йоганссон, це може сповільнити розвиток гібридного прокату. Або ж змусить великі студії передивитись свої домовленості з акторами.

У західній пресі вже ходять чутки, що варіант судового позову проти Дісней розглядає також інша актриса – Емма Стоун. Вона зіграла нещодавно головну роль у діснеївській стрічці "Круелла". Втім, ці чутки поки що не підтверджені жодною зі сторін. Якщо ж Стоун і розглядає опцію позову проти Дісней, то скоріш за все, вона дочекається, чим закінчиться історія Йоганссон, щоб, у разі програшу Скарлетт, не повторювати помилки колеги.

Варто зазначити, що з подібною ситуацією зіткнулась інша велика голлівудська кіностудія – Warner Brothers. Наприкінці минулого року вони заявили, що всі великі стрічки, які вийдуть у кіно у 2021 році, будуть доступні одразу на їх стрімінговому сервісі HBOMax. Причому без додаткової плати, як це було на Disney+. Просто треба бути підписником їхнього сервісу.

Серед таких гучних назв значиться:

сиквел "Диво жінки";

новий "Загін самогубців";

"Мортал Комбат";

"Космічний джем 2" та інші фільми.

Ця заява також збурила багатьох акторів та режисерів. Втім, кіностудії вдалось врегулювати питання мирним шляхом. Вони просто уклали нові угоди з акторами та творцями фільмів. Це коштувало кінокорпорації додаткових 200 мільйонів доларів.

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Втім, ризик судових позовів залишається актуальним також і для Warner. Адже вони не самі зняли всі свої фільми. Наприклад, інша велика компанія Legendary Entertainment профінансувала 75 % "Годзілли проти Конга" та "Дюни", яка тільки має вийти на великі екрани. Представники Legendary все ще занепокоєні тим, як покаже себе "Дюна" в прокаті. І якщо результати будуть не надто хорошими, у них буде непоганий привід висунути свої претензії WB і вимагати грошової компенсації в судовому порядку.

"Дюна" 2021: дивіться український трейлер

У будь-якому разі Скарлетт Йоганссон є першопрохідцем у подібній справі. Адже стрімінгові сервіси лише розвиваються й судова практика ще не зустрічала таких випадків раніше. Тож від того, як завершиться судова справа "Йоганссон проти Disney" залежить, по суті майбутній вектор розвитку кіноіндустрії та стрімінгових сервісів.