Скарлетт Йоганссон подала до суду на Disney через "Чорну вдову": реакція компанії

Скарлетт Йоганссон подала до суду на компанію Disney. Акторці не сподобалося те, що блокбастер "Чорна вдова" вийшов в кінотеатрах і на стрімінговій платформі Disney+ одночасно.

Чому акторка подала до суду?

Зі скаргою до Вищого суду Лос-Анджелеса представники Йоганссон звернулися 29 липня. Акторка вважає, що це не тільки порушує контракт, за яким вона працювала із Disney, а також негативно вплинуло на касові збори, в результаті й на її гонорар.

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"Як відомо пані Йоганссон, Disney, Marvel та всім іншим у Голлівуді, "театральний прокат" – це прокат, що призначений виключно для кінотеатрів. Disney добре усвідомлювали цю обіцянку, але, з усім тим, наказали Marvel порушити її та замість цього випустити стрічку на сервісі Disney+ того ж дня, що й у кінотеатрах", – йдеться у позовній заяві.

Якими були касові збори?

Нагадаємо, прем’єру фільму планували на 2020 роік, але через пандемію, стрічка вийшла 8 липня 2021 року.

За перший вікенд в американському прокаті фільм зібрав 117 мільйонів доларів, однак за другі вихідні – лише 26 мільйонів. Це вважають найсильнішим спадом за другий вікенд за всю історію кіновсесвіту Marvel.

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Як відреагувала компанія Disney?

У відповідь на судовий позов від Скарлетт Йоганссон через одночасний реліз "Чорної вдови" в кінотеатрах і на Disney+, представники корпорації заявили, що не порушували умов контракту з виконавицею ролі Наташі Романової.

"Ця скарга немає абсолютно ніяких підстав. Особливо нас засмучує те, що в цьому позові відверто ігноруються жахливі тривалі наслідки пандемії Covid-19, які відчуває весь світ. Disney йшла на зустріч всім умовам свого контракту з Йоганссон, і більше того, завдяки релізу "Чорної вдови" в преміум-доступі на Disney+ вона може отримати значно більшу компенсацію понад 20-ти мільйонів доларів, які вона вже отримала", – із заяви Disney.

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Більш того, актриса нібито "може отримати значно більшу компенсацію" за свою роботу саме коштом раннього релізу в онлайн-кінотеатрі. В е-листі від Marvel, який отримали представники Скарлетт Йоганссон, зазначалося:

"Ми повністю розуміємо, що бажання Скарлетт зніматися в цьому фільмі ґрунтується на умові, що фільм масово показуватимуть в кінотеатрах, як і інші наші картини. Ми розуміємо, що у разі зміни плану нам потрібно буде обговорити це з вами та прийти до взаєморозуміння, оскільки угода ґрунтується на серії (дуже великих) касових бонусів".