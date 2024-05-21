Скарлетт Йоганссон вимагає видалення голосу штучного інтелекту, який схожий на її власний

Акторка Скарлетт Йоганссон заявила, що їй довелося найняти адвоката. Так сталось через те, що акторка вимагає видалення голосу штучного інтелекту для ChatGPT, який надто схожий на її власний.

У своїй заяві вона повідомила, що у вересні отримала пропозицію від генерального директора OpenAI Сема Альтмана озвучити аудіофункцію для ChatGPT. Але вирішила не брати участь у проєкті.

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Скарлетт Йоганссон звернулась до юристів

Нещодавно OpenAI випустив нові аудіоінструменти, серед яких є голос Sky у ChatGPT. Багато користувачів звернули увагу на його схожість із голосом Скарлетт Йоганссон. Акторка також зазначила, що була шокована цією подібністю.

Коли я почула випущену демонстраційну версію, я була шокована, розлючена і не вірила, що пан Альтман буде використовувати голос, який звучить так моторошно схоже на мій,

– сказала кінозірка.

У своїй заяві Сем Альтман зауважив, що голос Sky "не є використанням голосу Скарлетт Йоганссон, і його створення не передбачалося для відтворення її голосу".

Тим часом Скарлетт звернулась до юристів і вимагала видалення голосу з платформи.

OpenAI призупинив використання голосу Sky у ChatGPT

Відомо, що OpenAI призупинив використання голосу Sky у ChatGPT. Прийняття такого рішення компанією відбулося після того, як користувачі відзначили велику подібність його до голосу акторки Скарлетт Йоганссон.

У своєму блозі OpenAI зазначила, що голос, один з п'яти доступних у ChatGPT, був наданий іншою акторкою і не був створений з метою імітації голосу Йоганссон.