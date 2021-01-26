"Скажене весілля 3": у мережі презентували яскравий постер комедії

Вже з 25 лютого українські кіномани зможуть переглянути 3 частину популярної комедії "Скажене весілля". Автори проєкту вирішили підігріти цікавість публіки до цієї новинки кіно, опублікувавши у мережі яскравий постер.

Джерело: Kino 24

З яскравого фото видно, що на глядачів чекатиме нова порція гумору у стилі "Скаженого весілля". На кадрі можна побачити виконавців головних ролей – Назара Задніпровського, Лесю Самаєву і Катерину Файн, які позують на фоні святкового хаосу, що затіяли Юрій Горбунов, Надія Мейхер, Олег Винник, Потап і В'ячеслав Хостікоєв.

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Розсекретили автори стрічки і дату прем'єри. В кінотеатрах "Скажене весілля" транслюватимуть з 25 лютого 2021 року.

"Ми дуже раді, що ми зняли і випускаємо у прокат 3 частину франшизи "Скажене весілля". Кіно, на мій погляд, дійсно вдалося, кінотеатри будуть працювати, а український глядач зачекався на добрі, скажено веселі і такі "наші" історії, якими є весільні пригоди сімейства Середюків. Тому й вирішили довго не чекати та виходити в найближчий час, а саме напередодні весни. І наш фільм – це найкращі ліки для виведення з нудьги та подолання будь-яких наслідків карантину", – зазначив Юрій Горбунов.



Постер до фільму "Скажене весілля 3" / Фото Пресслужба фільму

За словами представників "Скаженого весілля 3", невдовзі у мережі з'явиться і перший офіційний трейлер фільму. Відтак прихильники в очікуванні нових кадрів української комедії.

"Скажене весілля 3": сюжет комедії

Як відомо, 3 частина "Скаженого весілля" стане фінальною. У центрі сюжету опиняться знайомі глядачам Середюки. Одружитись має намір наймолодший представник родини – Захар. Батько чекає на знайомство з його обраницею, мріючи про казкове українське весілля, про яке говоритимуть всі його сусіди. Однак сподівання чоловіка не виправдовуються: Захар приводить красуню Раду – доньку циганського барона. І хоч Василь Середюк вже пообіцяв не псувати весілля дітям, ця церемонія запам'ятається всім його родичам.

Головні ролі у фільмі "Скажене весілля 3" отримали: