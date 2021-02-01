"Скажене весілля 3": курйозні пригоди Середюків показали у першому трейлері

Реліз стрічки "Скажене весілля 3" запланований на 25 лютого 2021 року. А поки до прем'єри залишаються лічені дні, автори презентували у мережі курйозний трейлер.

Джерело: 24 канал

Ролик з'явився на офіційному ютуб-каналі стрічки "Скажене весілля". У відео фрагментами показали курйозні пригоди родини Середюків, на яких чекає третє і останнє весілля. Згідно з відео, головні герої переживуть чимало кумедних ситуацій, адже цього разу ані батько, ані мати не будуть в захваті від нареченої сина.

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"Перед творцями цього трейлеру стояли досить непрості задачі, адже необхідно було передати впізнавані та улюблені глядачами риси попередніх "Скажених весіль", приправити відео життєрадісним ромським колоритом і натякнути на суть конфлікту третьої частини франшизи. Ну а щодо самого фільму "Скажене весілля 3", нам здається, що традиційні весільні пригоди Середюків вийшли дійсно яскравими, кумедними й вибуховими, з деякими цікавими сценарними поворотами та несподіванками", – прокоментувала продюсерка фільму Надія Коротушка.

Також у трейлері вперше уривок офіційного саундтреку, презентація якого запланована на 22 лютого. Автором композиції виступив Потап, а традиційно пісню заспіває Олег Винник. Цього разу артист записав трек з циганським театром "Романс".

"Скажене весілля 3": дивіться трейлер

"Скажене весілля 3": сюжет комедії

Кожна частина трилогії "Скажене весілля" присвячена весільній церемонії одному з нащадків Галини та Василя Середюка. Щоразу глава родини Василь Середюк мріє про традиційну церемонію та ідеального зятя, однак всі очікування головного героя не справджуються. На черзі – весілля молодшого сина подружжя Захара, тому на нього покладають чимало сподівань.

Обраницею хлопця стає донька циганського барона, відтак на родину очікує ще одне екзотичне свято.

Головні актори "Скаженого весілля 3":