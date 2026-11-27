Поки одні люди після зради записуються до психолога, інші – принаймні у світі кіно – роками розробляють бездоганний план помсти. Змінюють особистість, заводять потрібні знайомства та терпляче чекають моменту, коли їхні кривдники втратять усе.

24 Канал підготував добірку захопливих серіалів про помсту, у яких вистачає психологічних маніпуляцій, несподіваних союзів, сімейних таємниць і сюжетних поворотів. Тут навіть найбезневинніша усмішка може бути частиною підступного плану.

"Граф Монте-Крісто", 2024

Жанр: історична драма, пригоди

IMDb: 7,9

Молодий моряк Едмон Дантес має всі шанси на щасливе життя. Однак через підступність заздрісників він опиняється у в'язниці, де проводить багато років. Після втечі та отримання величезних статків чоловік повертається під новим ім'ям. Тепер його головна мета – змусити колишніх кривдників відповісти за зруйноване життя.

Чому варто подивитися: розкішні історичні декорації, харизматичний Сем Клафлін, аристократичні інтриги та класична історія Александра Дюма. Тут помста має напрочуд елегантний вигляд і солідний фінансовий фундамент.



"Граф Монте-Крісто": дивитись трейлер

"Слава", 2022 - 2023

Жанр: психологічний трилер, драма

IMDb: 8,2

У шкільні роки Мун Дон Ин стала жертвою жорстокого булінгу. Через пережите дівчина була змушена покинути навчання, однак своїх кривдників вона не забула. Через багато років жінка влаштовується вчителькою до школи, де навчається донька однієї з її колишніх мучительок. Так починається реалізація плану, який вона готувала роками.

Чому варто подивитися: південнокорейський серіал вражає психологічною напругою, блискучою акторською грою та продуманим сюжетом. Головна героїня не влаштовує істерик і не розкидається погрозами – вона терпляче спостерігає, як руйнується світ її кривдників.



"Слава": дивитись трейлер

"Помста", 2011-2015

Жанр: драма, детектив, трилер

IMDb: 7,8

Загадкова красуня Емілі Торн оселяється в елітному районі Гемптонс, де місцеві мільйонери проводять час на світських вечірках і старанно приховують власні гріхи. Насправді дівчина повернулася туди, де минуло її дитинство, щоб помститися людям, які підставили її батька. Під бездоганними манерами та розкішними вбраннями ховається ретельно продуманий план.

Чому варто подивитися: розкішні маєтки, красиві герої, любовні трикутники та інтриги, яким позаздрили б навіть персонажі "Пліткарки". Ідеальний варіант для тих, хто любить спостерігати, як у багатіїв виникають проблеми, які неможливо вирішити кредитною карткою.



"Помста": дивитись трейлер

"Моє ім'я", 2021

Жанр: кримінальний трилер, бойовик

IMDb: 7,8

Після загадкового вбивства батька Юн Джі У вирішує знайти винуватця трагедії. Заради цього вона звертається по допомогу до впливового кримінального авторитета, а згодом під чужим ім'ям потрапляє до поліції. Опинившись між правоохоронцями та злочинним світом, дівчина поступово усвідомлює, що правда може бути значно страшнішою, ніж вона уявляла.

Чому варто подивитися: динамічні бійки, похмура естетика, харизматична Хан Со Хі та мінімум зайвих сюжетних ліній. Вісім епізодів, які цілком реально проковтнути за вихідні.



"Моє ім'я": дивитись трейлер

"Доктор Фостер", 2015-2017

Жанр: психологічна драма, трилер

IMDb: 7,6

Джемма Фостер – успішна лікарка, турботлива мати та, здавалося б, щаслива дружина. Однак підозра щодо невірності чоловіка змушує її розпочати власне розслідування. Поступово жінка дізнається, що її ідеальне сімейне життя трималося на брехні. Замість тихого розлучення на подружжя чекає справжня психологічна війна.

Чому варто подивитися: чудова британська драма з переконливою грою Сюранн Джонс, напруженими діалогами та емоційними протистояннями. Тут немає мафіозних імперій чи мільйонних статків, зате є сімейні вечері, напруженіші за фінали деяких трилерів.



"Доктор Фостер": дивитись трейлер

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