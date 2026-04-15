Новий мінісеріал жахів на Netflix, який лоскотатиме вам нерви

26 березня на Netflix вийшов мінісеріал жахів "Скоро трапиться щось страшне". Шоуранеркою та виконавчою продюсеркою проєкту є Гейлі З. Бостон, а головні ролі зіграли Каміла Мороне та Адам Дімарко.

"Скоро трапиться щось страшне" зараз є одним із найпопулярніших серіалів на Netflix серед українців, повідомляє Tudum. Про що він – читайте далі у матеріалі.

Теж цікаво 2 мінісеріали на Netflix, які можна подивитися за день

Про що серіал "Скоро трапиться щось страшне"?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.8/10

У серіалі розповідається про Рейчел та Нікі – пару, яка готується до весілля. За кілька днів до святкування дівчина приїжджає до родинного будинку свого нареченого.

Рейчел упевнена у тому, що насувається катастрофа. Моторошні збіги обставин накопичуються, а параноя головної героїні посилюється. Це змушує закоханих і згуртовану родину Нікі постати перед питанням: а якщо людина, з якою ви збираєтесь одружитись, насправді не ваша друга половинка?

Коли я була дитиною, мама казала мені: "Тобі просто потрібно переконатися, що ти не вийдеш заміж не за ту людину". Я була на весіллях, де люди у своїх обітницях говорили: "У мене жодного разу не було сумнівів". Я чую це і думаю: "Це божевілля. Що ви маєте на увазі?",

– розповідала Tudum Гейлі З. Бостон.

"Скоро трапиться щось страшне": дивіться онлайн трейлер серіалу

Окрім Каміли Мороне та Адама Дімарко, у серіалі знялись: Дженніфер Джейсон Лі, Тед Лівайн, Гас Бірні, Джефф Вілбуш, Карла Кроум, Сойєр Фрейзер і Златко Бурич.

Які ще нові серіали подивитися на Netflix?