Новий мінісеріал жахів на Netflix, який лоскотатиме вам нерви
- 26 березня на Netflix вийшов мінісеріал жахів "Скоро трапиться щось страшне", що став одним із найпопулярніших серед українців.
- Сюжет серіалу обертається навколо пари, що готується до весілля, а головна героїня відчуває, що наближається катастрофа.
26 березня на Netflix вийшов мінісеріал жахів "Скоро трапиться щось страшне". Шоуранеркою та виконавчою продюсеркою проєкту є Гейлі З. Бостон, а головні ролі зіграли Каміла Мороне та Адам Дімарко.
"Скоро трапиться щось страшне" зараз є одним із найпопулярніших серіалів на Netflix серед українців, повідомляє Tudum. Про що він – читайте далі у матеріалі.
Теж цікаво 2 мінісеріали на Netflix, які можна подивитися за день
Про що серіал "Скоро трапиться щось страшне"?
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
У серіалі розповідається про Рейчел та Нікі – пару, яка готується до весілля. За кілька днів до святкування дівчина приїжджає до родинного будинку свого нареченого.
Рейчел упевнена у тому, що насувається катастрофа. Моторошні збіги обставин накопичуються, а параноя головної героїні посилюється. Це змушує закоханих і згуртовану родину Нікі постати перед питанням: а якщо людина, з якою ви збираєтесь одружитись, насправді не ваша друга половинка?
Коли я була дитиною, мама казала мені: "Тобі просто потрібно переконатися, що ти не вийдеш заміж не за ту людину". Я була на весіллях, де люди у своїх обітницях говорили: "У мене жодного разу не було сумнівів". Я чую це і думаю: "Це божевілля. Що ви маєте на увазі?",
– розповідала Tudum Гейлі З. Бостон.
Окрім Каміли Мороне та Адама Дімарко, у серіалі знялись: Дженніфер Джейсон Лі, Тед Лівайн, Гас Бірні, Джефф Вілбуш, Карла Кроум, Сойєр Фрейзер і Златко Бурич.
Які ще нові серіали подивитися на Netflix?
"Гаррі Голе" – у серіалі розповідається про блискучого, але проблемного детектива поліції Осло. Він відстежує серійного вбивцю і водночас бореться з корумпованим колегою Томом.
"Великі помилки" – це історія про брата та сестру, яких шантажем змусили працювати на гангстерів. Вони стають найбільш неорганізованим дуетом у злочинному світі.
"Демасковані" – колишні шпигуни Саймон і Мерет керують конспіративною квартирою в Берліні. Раптом вони зіштовхуються з давньою загрозою: ховаються від найманих убивць, російських агентів, колишніх коханих, старих ворогів, а також намагаються врятувати свій шлюб.