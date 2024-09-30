Компанія Sky Group подала до суду на Warner Bros через серіал про Гаррі Поттера

Британська компанія Sky Group подала позов до суду проти Warner Bros. Вони заявили, що причина у відмові від співпраці щодо спільного виробництва серіалу про Гаррі Поттера.

За словами представників Sky, Warner Bros. порушили умови їхньої попередньої угоди щодо співпраці. Про це стало відомо із видання Variety.

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Sky Group подала до суду на Warner Bros.: що сталося

Згідно з позовом, поданим Sky Group, у 2021 році Warner Bros. взяли на себе зобов'язання щорічно пропонувати Sky можливість спільно виробляти чотири серіали.

За умовами цієї угоди, Sky мала отримати права на ексклюзивне поширення цих шоу на європейському ринку, що було важливою частиною партнерства. Однак Warner Bros. порушила ці умови, вирішивши залишити права на новий серіал про Гаррі Поттера собі, не залучаючи Sky до співпраці.

У Sky вважають, що Warner Bros. навмисно уникнули виконання домовленостей, щоб використати серіал про Гаррі Поттера як інструмент для просування свого власного стрімінгового сервісу Max у Європі.

Це рішення створило серйозний конфлікт між компаніями, оскільки Sky розраховувала на важливу роль у поширенні цього проєкту на європейському ринку.

Warner Bros. відповіли Sky Group

Представники Warner Bros. рішуче відкинули звинувачення з боку Sky Group, назвавши позов абсолютно необґрунтованим. У компанії заявили, що вони мають намір захищати свої інтереси в суді та довести свою правоту. За словами Warner Bros., їх дії не порушували умов угоди, і вони впевнені у своїй позиції.

Також Warner Bros. підкреслили, що судовий позов жодним чином не вплине на виробництво очікуваного серіалу про Гаррі Поттера.

Попри юридичні проблеми, компанія планує продовжувати роботу над проєктом відповідно до встановленого графіка. Прем'єра першого сезону серіалу, який вже викликає значний інтерес серед шанувальників, запланована на 2026 рік.

Що відомо про новий серіал за мотивами "Гаррі Поттера"

Відомо, що серіал за мотивами "Гаррі Поттера" планують випускати протягом десяти років. Кожен сезон буде присвячений окремій книзі з культового циклу, написаного Джоан Роулінг.

Анонс нового серіалу за мотивами "Гаррі Поттера": дивіться відео онлайн

Серіал поетапно розповідатиме історію юного чарівника, детально відтворюючи події кожної з семи книг. Це дозволить творцям глибше зануритися в сюжет і розкрити деталі, які в кіноверсії були пропущені або скорочені. Такий підхід дає можливість значно розширити всесвіт "Гаррі Поттера" на екрані та надати фанатам новий погляд на улюблених героїв та події, зберігаючи вірність оригінальному літературному матеріалу.