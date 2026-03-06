Напружений трилер з Сідні Свіні, про який говорять всі: кому варто подивитися фільм "Служниця"

Новий 2026 рік розпочався з гучної кінопрем'єри – у прокат вийшла екранізація світового бестселера "Служниця" з Сідні Свіні в головній ролі. У фільмі поєдналась детективна інтрига, соціальна драма та елементи еротичного трилера.

Стрічка привернула увагу глядачів завдяки яскравому акторському складу й напруженому сюжету. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи варта стрічка перегляду й кому вона точно сподобається.

Не пропустіть Подивіться "F1", якщо обожнюєте адреналін: чому фільм з Бредом Піттом вартий вашої уваги

Книжка Фріди Мак-Фадден "Служниця" вийшла у 2022 році та стала справжнім бестселером. Її переклали 45 мовами й не меншу популярність здобула і в Україні. Екранізація такого популярного роману одразу привернула увагу глядачів.

Що відомо про сюжет стрічки?

Це історія молодої жінки Міллі зі складним минулим, яка з усіх сил прагне знайти роботу і почати життя з чистого аркуша. Після звільнення з в'язниці їй вдається влаштуватись до заможної сім'ї Вінчестерів – Ніни, Ендрю та їхньої доньки Сесілії.

Це стає для неї справжнім порятунком – тепер у Міллі буде стабільний заробіток і дах над головою. Але дуже швидко стає зрозуміло: на неї чатує небезпека. І з плином часу таємниці минулого кожного з персонажів стають відомими. Міллі розуміє, що потрапила у небезпечну гру маніпуляцій, брехні та психологічного тиску.



Фільм "Служниця" / Кадр з фільму

Детальний огляд фільму "Служниця" можна переглянути на ютуб-каналі "Кінопил". Тут змістовно і без зайвих прикрас розбирають нові стрічки та пояснюють, чи варто витрачати на них час.

Автори звернули увагу на те, що режисер Пол Фіг повертає глядача в атмосферу 80 – 90-х і цьому допомагає музичний супровід та загальна атмосфера.

Огляд фільму "Служниця": дивіться відео онлайн

Критики звертають особливу увагу на Аманду Сайфред, акторська гра якої перевершила всі очікування. Глядач постійно змінює думку про цю героїню, адже вона геніально перемикається між образами "білої та пухнастої", "стерви" й "психопатки". На цьому тлі Сідні Свіні губиться, але й вона у фільмі цікава по-своєму.

Чи варто переглянути "Служницю"?

Цю стрічку важко назвати видатним кіно, адже тут багато нелогічних та абсурдних моментів, а про персонажа-садівника мало не забули. Однак це вдалий фільм "на один раз" – це своєрідне guilty pleasure – задоволення, за яке нам може бути соромно.

Фільм змушує забути про всі проблеми й негаразди на ці 2 години та поринути у хаос, що відбувається в домівці Вінчестерів.

Кому сподобається фільм "Служниця"?

Окремо варто відзначити атмосферу фільму. Тут є всі класичні елементи психологічного трилера: напруга, постійні зміни, недовіра між персонажами й таємниці, що розкриваються дуже повільно й поступово. Кожен сюжетний поворот змушує переосмислити все, що відбувалося раніше.

Наприклад, у San Francisco Chronicle звернули увагу на елементи фільмів жахів: моторошний ляльковий будинок, блискавка під час важливих сцен, похмурий садівник.



Садівник у стрічці / Кадр з фільму

Також стрічка порушує тему соціальної нерівності та маніпуляції в стосунках. Ідеальна картинка руйнується та відкриває темні сторони людської психології.