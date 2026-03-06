Лента привлекла внимание зрителей благодаря яркому актерскому составу и напряженному сюжету. В материале 24 Канала рассказываем, стоит ли лента просмотра и кому она точно понравится.

Книга Фриды Мак-Фадден "Служанка" вышла в 2022 году и стала настоящим бестселлером. Ее перевели на 45 языков и не меньшую популярность получила и в Украине. Экранизация такого популярного романа сразу привлекла внимание зрителей.

Что известно о сюжете ленты?

Это история молодой женщины Милли со сложным прошлым, которая изо всех сил стремится найти работу и начать жизнь с чистого листа. После освобождения из тюрьмы ей удается устроиться в богатую семью Винчестеров – Нины, Эндрю и их дочери Сесилии.

Это становится для нее настоящим спасением – теперь у Милли будет стабильный заработок и крыша над головой. Но очень быстро становится понятно: ее подстерегает опасность. И с течением времени тайны прошлого каждого из персонажей становятся известными. Милли понимает, что попала в опасную игру манипуляций, лжи и психологического давления.



Фильм "Служанка" / Кадр из фильма

Подробный обзор фильма "Служанка" можно посмотреть на ютуб-канале "Кинопил". Здесь содержательно и без лишних украшений разбирают новые ленты и объясняют, стоит ли тратить на них время.

Авторы обратили внимание на то, что режиссер Пол Фиг возвращает зрителя в атмосферу 80 – 90-х и этому помогает музыкальное сопровождение и общая атмосфера.

Критики обращают особое внимание на Аманду Сайфред, актерская игра которой превзошла все ожидания. Зритель постоянно меняет мнение об этой героине, ведь она гениально переключается между образами "белой и пушистой", "стервы" и "психопатки". На этом фоне Сидни Суини теряется, но и она в фильме интересна по-своему.

Стоит ли посмотреть "Служанку"?

Эту ленту трудно назвать выдающимся кино, ведь здесь много нелогичных и абсурдных моментов, а о персонаже-садовнике чуть не забыли. Однако это удачный фильм "на один раз" – это своеобразное guilty pleasure – удовольствие, за которое нам может быть стыдно.

Фильм заставляет забыть обо всех проблемах и проблемах на эти 2 часа и окунуться в хаос, что происходит в доме Винчестеров.

Кому понравится фильм "Служанка"?

Отдельно стоит отметить атмосферу фильма. Здесь есть все классические элементы психологического триллера: напряжение, постоянные изменения, недоверие между персонажами и тайны, раскрываются очень медленно и постепенно. Каждый сюжетный поворот заставляет переосмыслить все, что происходило ранее.

Например, в San Francisco Chronicle обратили внимание на элементы фильмов ужасов: жуткий кукольный дом, молния во время важных сцен, мрачный садовник.



Садовник в ленте / Кадр из фильма

Также лента поднимает тему социального неравенства и манипуляции в отношениях. Идеальная картинка разрушается и открывает темные стороны человеческой психологии.