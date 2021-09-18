"Смак свободи" на вулицях Львова: фоторепортаж із лаштунків

Нещодавно завершились зйомки повнометражної кулінарної комедії " Смак свободи". Зйомки фільму тривали більше 3-х місяців та зацікавили чимало львів’ян та гостей міста.

Перекриті вулиці, машини з кінотехнікою, крики з рації та "стоп, знято". Саме це можна було спостерігати в центрі міста протягом літа. А причиною стали зйомки фільму, режисером якого став Олександр Березань, відомий за такими картинами , як "Давай танцюй" та "Шляхетні волоцюги". Актрисою, що зіграла головну роль є Ірина Кудашова, та саме вона привернула увагу юних пошановувачів її творчості.

Цікаво "Смак свободи" перший український фільм про кулінарію за мотивами книги Ольги Франко

Сюжет фільму "Смак свободи"

Мабуть, багатьох надихають історії людей, які важко досягають своєї цілі, переїжджають у велике місто повне пригод та несподіванок, знаходять чи немало друзів та ворогів, а в кінці отримують бажане. Цей фільм саме про таке, дівчинку, яка безмежно фанатіє від своєї кулінарної справи та мріє стати відомим кухарем із власним рестораном. Напевно, кожен з нас любить смачно поїсти, а краще, щоб їжа виглядала максимально привабливо та апетитно, з чим дуже постарались продюсери фільму.

Що цікаво, сюжет заснований на реальних подіях. Автори надихались історією Ольги Франко та її кулінарною книгою, що стала однією з перших збірок рецептів та принципів здорового способу життя для господинь ще 100 років тому. У зйомках також брали участь блогери та музиканти, в тому числі Джамала – українська співачка та переможниця Євробачення-2016.

За лаштунками знімань фільму "Смак свободи" у Львові / Фото Софії Бігайло

А сам "Смак свободи" можна буде переглянути уже в 2022 році у всіх кінотеатрах країни.

Автор: Софія Бігайло