Смертельний вірус для багатих: Розамунд Пайк зіграє у трилері від режисера драми "Спенсер"

Англійська акторка Розамунд Пайк, відома завдяки участі у фільмах "Аферистка", "Земля обітована", "Гордість і упередження", зіграє головну роль у трилері про пандемію Rich Flu. Продюсером стрічки стане Пабло Ларраін, який торік працював над драмою "Спенсер".

Про що йдеться у фільмі

Фільм розповість про вірусну хворобу, до якої схильні лише дуже багаті люди. Спочатку вона вражає мільярдерів, найвпливовіших людей планети, а потім мільйонерів і тих, хто теж має хороше фінансове становище.

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За сюжетом, будь-які накопичення можуть спричинити загибель – ніхто не знає, який прийнятний рівень бідності гарантує виживання. У фільмі всі люди перебуватимуть у паніці, кожен намагатиметься позбутися будь-яких вкладень, щоб їх не вразив вірус.

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Творці картини намагатимуться показати, наскільки далеко може зайти людина, щоб себе врятувати. Режисер Гальдер Гастелу-Уррутія напише сценарій у співавторстві із Педро Ріверо. Зйомки заплановані на осінь 2022 року.

Rich Flu – це величезна сага, сповнена несподіваних сюжетних поворотів, перешкод та сюрпризів. Але насамперед це складна та провокаційна емоційна подорож у глибини людської душі,

– сказав режисер.

Кого зіграє Розамунд Пайк наразі не відомо, однак, Гальдер Гастелу-Уррутія вважає, що лише "смілива та розумна Розамунд Пайк може втілити у життя цей фільм".

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Що відомо про Розамунд Пайк

Це відома англійська акторка, яка у 2002 році зіграла одну з найвідоміших своїх ролей, ставши дівчиною Джеймса Бонда. У картині "Помри, але не зараз" вона перевтілилася у Міранду Фрост, англійську шпигунку.

Її фільмографія налічує понад 30 стрічок, серед яких: "Аферистка", "Земля обітована", "Гордість і упередження", "Радіоактивний", "Агент Джонні Інгліш: Перезапуск" та інші.

У 2021 році Розамунд Пайк зіграла у серіалі "Колесо часу", прем'єра якого відбулася 19 листопада 2021 року. Це нове фентезі, яке вважають другою "Грою престолів". Серіал зняли за мотивами циклу романів "Колесо часу" Роберта Джордана.

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