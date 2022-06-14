"Сміливість – це в нашому ДНК, Україно": голлівудська акторка Мазепа звернулася до українців

Марина Мазепа – українка з Конотопа, яка знімається в голлівудських фільмах. Від початку війни вона підтримує Україну морально і фінансово. В інтерв’ю 24 каналу вона розповіла, що пишається бути українкою.

Щодень Марина ділиться зі своєю 340-тисячною англомовною аудиторією тим, що відбувається в Україні, розповідає про всі ті звірства, які робить "друга армія світу" з українцями. Марина вважає, що українці – надзвичайно світла, розумна і сильна нація, яка обов’язково переможе. Вона вірить, що Путін зі своїм народом понесе серйозну відповідальність, ще й "заплатить зверху" за скоєне.

Читайте повне інтерв’ю Про приквел "Джона Віка" та війну в Україні: інтерв'ю з голлівудською акторкою Мариною Мазепою

У межах проєкту "Інтерв’ю 24" Марина наголосила, що зараз ніхто не зможе забрати нашої самобутності, і наша нація ніколи не помре. А сміливість українців, за словами акторки, – у нашому ДНК.

"Сміливість – це в нашому ДНК, Україно": Марина Мазепа звернулася до українців

Сміливість – це в нашому ДНК, Україно. Ми сміливі, ми переможемо. Ми стільки пережили вже в цій історії! І це ще одне випробування для нас і ми переможемо, тому що ми стали ще сильнішою нацією,

– зазначила вона.

Під час першого і другого місяців війни чимало українців пороз’їжджалися по Європі. "Настільки всі горді, що вони українці! І вони залишаються ними. Вони не забувають про свою Батьківщину. Вони всі хочуть повернутися. І всі говорять українською мовою. І носять ці футболки з гордістю, що я українець чи українка", – сказала зірка в інтерв’ю 24 каналу.

Наша нація ніколи не помре. Це тимчасове випробування і Путін віддасть все назад, і ще й заплатить зверху. Ми все відбудуємо, і все буде ще навіть набагато краще,

– сказала Марина.

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У свої 25 Марина Мазепа знялася в декількох великих проєктах: "Нечестивий", "Втілення зла" та "Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті". Зараз працює над приквелом "Джона Віка" – серіалом "Континенталь". Крім цього, зірка є ексучасницею телешоу "Танцюють всі".

Варто зазначити, що коли почалася війна, чимало українців почали заглиблюватися в історію, шукати ресурси, де можна ще більше дізнатися про боротьбу українського народу за право бути вільними. Ми намагалися зрозуміти свою ідентичність, а також те, чому так важливо розмовляти українською мовою.

Марина Мазепа, хоч і проживає зараз у Лос-Анджелесі, також зазначила, що постійно цікавиться історією. Крім цього, акторка чудово розмовляє українською мовою.

Всі великі історики зараз детальніше розказують про все це (українську самобутність, – 24 канал). Хто сказав, що Україна – це Росія? Київська Русь почалася з Києва. Росія – це взагалі… – де вона і коли вона виникла? Вся наша історія вийшла з Києва. І чому Путін вирішив, що Київ – це Росія? І, що ми не маємо права бути українцями чи говорити українською мовою? Пффф…,

– прокоментувала вона.

Як зазначила зірка, весь український народ зараз схаменувся. Ба більше, зірка зараз хоче дізнатися правду про своє прізвище. "Я взагалі думаю, що всі повинні знати нашу історію. Без історії немає майбутнього. Зараз ця фраза відбивається у кожному серці української людини", – пояснила вона.

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