5 смішних комедійних фільмів, які повернуть гарний настрій

Коли несподівано накриває журба та сум і з'являється потреба в яскравих емоціях та сміху, найкращими ліками стають комедійні фільми. У цих стрічках не бракує жартів та кумедних реплік.

Комедійні фільми змінювалися та розвивалися протягом багатьох років. Стабільним залишалось одне – вони викликають тонну сміху та позитивних емоцій. 24 Канал зібрав комедії, які повернуть гарний настрій.

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"День бабака"

Фільм розповідає про цинічного телеведучого, який потрапляє у часову петлю. Це одна з найвідоміших та найвеселіших комедій з абсурдним сюжетом, кумедним реплікам та чудовою акторською грою.

"День бабака": дивіться трейлер онлайн

"Під кайфом та збентежені"

Це кіно про дорослішання, у якому кілька підлітків, пов'язаних між собою. В останній день школи в Остіні кожен займається своїми справами. Фільм не був популярним, коли його тільки зняли, та тепер він вважається класикою комедії.

"Під кайфом та збентежені": дивіться трейлер онлайн

"Молодий Франкенштейн"

Пародія на класичні фільми жахів розповідає про молодого хірурга, онука доктора Франкенштейна, який дуже соромиться свого діда. Та раптом йому доводиться поїхати у родинний замок та познайомитися його мешканцями. Це незабутня комедія, яка принесе купу сміху та позитивних емоцій

"Молодий Франкенштейн": дивіться трейлер онлайн

"Вісім подруг Оушена"

Кримінальний фільм розповідає про команду досвідчених та впевнених у собі жінок на чолі з Деббі Оушен, яка тільки-но вийшла з в'язниці. Їхня мета – викрасти найдорожче у світі кольє просто з шиї супермоделі на щорічному балі. Харизма актрис і дотепність роблять стрічку справжнім задоволенням.

"Вісім подруг Оушена": дивіться трейлер онлайн

"Виховуючи Аризону"

У центрі сюжету – злочинець Хай, який постійно потрапляє за ґрати за грабіж. Едвіна, працівниця поліції, при кожній зустрічі з Хаєм ділиться йому своїми проблемами. Якось чоловік пропонує їй одружитися, однак виявляється, що пара не може мати дітей. Вони ухвалюють ризиковане рішення. У фільмі безліч кумедних реплік, які хочеться цитувати після перегляду.

"Виховуючи Аризону": дивіться трейлер онлайн