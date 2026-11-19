Детективи вимагають уваги, драми – міцних нервів, а черговий серіал про маніяка остаточно добиває віру в людство. На щастя, є історії, де найбільші проблеми героїв – незручні побачення, дивакуваті родичі та власна дурість.

24 Канал зібрав три не надто заїжджені комедійні серіали, які допоможуть розслабитися, посміятися й нарешті відпочити без необхідності розгадувати чергову таємницю.

"Колін із бухгалтерії", 2022

Жанр: романтична комедія, драма

IMDb: 8,1

Ешлі та Гордон – двоє абсолютно незнайомих людей, яких зводить разом досить безглуздий випадок. Дівчина випадково відволікає водія, через що той збиває собаку. Тварина виживає, але потребує допомоги, тож винуватці вирішують разом про неї подбати. І ось уже двоє дорослих людей, які насилу розбираються із власним життям, отримують спільного собаку й потенційні романтичні проблеми.

Чому варто подивитися: серіал підкуповує природним гумором, незручними ситуаціями та чудовою хімією між головними героями. Тут ніхто не намагається бути ідеальним, а романтика більше нагадує реальне життя, ніж рекламу парфумів.



"Колін із бухгалтерії": дивитись трейлер

"Двоє інших", 2019

Жанр: комедія, сатира

IMDb: 7,8

Брат і сестра Кері та Брук намагаються знайти своє місце у світі шоу-бізнесу. Проте є одна маленька проблема: їхній молодший брат несподівано стає інтернет-суперзіркою. Поки підліток збирає мільйони переглядів і купається у славі, його старші родичі продовжують боротися за бодай якусь увагу. Звісно, без заздрощів, абсурдних рішень і публічних принижень не обходиться.

Чому варто подивитися: це їдка, але дуже смішна сатира на сучасний шоу-бізнес, інфлюенсерів і культ популярності. Особливо сподобається тим, хто хоч раз дивився на чергову інтернет-зірку й думав: "А за що їй, власне, платять?"



"Двоє інших": дивитись трейлер

"Спроби", 2020

Жанр: романтична комедія, сімейна драма

IMDb: 8,0

Ніккі та Джейсон – закохана британська пара, яка мріє стати батьками. Коли з'ясовується, що природним шляхом у них не виходить завести дитину, вони вирішують пройти процедуру усиновлення. Однак виявляється, що отримати схвалення соціальних служб значно складніше, ніж пережити сімейну вечерю з незручними запитаннями родичів.

Чому варто подивитися: серіал поєднує тонкий британський гумор, кумедні побутові ситуації та дуже живих персонажів. Попри серйозну тему, він залишається теплим і життєствердним.

"Спроби": дивитись трейлер

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