Сьогодні редакція Кіно 24 розповість про 3 українські комедійні серіали, які можуть вам сподобатися. Зберігайте нашу добірку, якщо шукаєте, що веселе подивитись.

Читайте також Не помітите, як пролетить час: 3 легкі серіали, які можна увімкнути в дорозі

Добірка українських комедійних серіалів

"Встигнути до 30"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 32

Троє дівчат випадково зустрічаються в Києві – саме у той день, коли їм виповнилося 29 років. Саша, Іра і Люба зіткнулися з кризою 30 років і сумують через те, що не вдалося реалізувати свій потенціал. Головні героїні вважають, що доля дала їм знак, і вирішують змінити життя. Головне – встигнути до 30.

"Встигнути до 30": дивіться анонс онлайн

"Майор Сковорода"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 24

У серіалі розповідається про харизматичного і неординарного майора Андрія Сковороду. Чоловік починає очолювати команду молодих поліціянтів, а його начальницею стає колишня кохана – Світлана Деркач. На роботі відбувається справжній хаос, у якому Сковорода з підлеглими розслідує різні справи.

"Майор Сковорода": дивіться анонс онлайн

"Зв'язок"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 48

Це історія про чотири сім'ї з різних куточків України, яким довелось розлучитись, коли почалась війна, однак вони підтримують спілкування через відеозв'язок. Цей серіал – про реалії, в яких живуть українці з лютого 2022 року: волонтерство, російські обстріли, вимкнення світла, відстань та інші виклики.

"Зв'язок": дивіться анонс онлайн

До речі! Раніше ми писали про українські детективні серіали. Якщо полюбляєте такий жанр – не пропустіть матеріал.