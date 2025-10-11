У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку українських детективних серіалів, які варто подивитися на вихідних. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом наодинці чи в компанії найближчих людей.

Дивіться також 4 найяскравіші фільми на реальних подіях, сюжет яких не вкладається в голові

Які українські детективні серіали варто подивитись?

"Слідча"

"Слідча" – це популярний український детективний серіал, прем'єра якого відбулася у 2025 році. Головну роль у серіалі зіграла українська акторка Анастасія Цимбалару.

Ася була перспективною слідчою у Києві до моменту, поки її не втомила невизначеність в особистому житті. Тож вона залишає все і переїжджає в провінційне містечко, де обіймає посаду слідчої. Кожен її день наповнений новими викликами та загадками. Але найголовнішу загадку вона розгадує уже давно – хто став вбивцею її брата.

"Слідча": дивіться онлайн трейлер серіалу

Фільми та серіали показують, що найголовніше – вірити в успіх, попри все. Favbet також підтримує жагу до перемоги. Тут зручний сервіс та широкий вибір ігор – все, аби задовольнити найвибагливіших гравців.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Парочка слідчих"

Ще один популярний український серіал з детективним сюжетом – це стрічка "Парочка слідчих". Головну роль у серіалі зіграла молода українська акторка Юлія Буйновська. Вона втілила роль Софії – студентки, яка тільки-но приходить на роботу й одразу займає високу посаду.

Кожна нова серія – це нове розслідування. Софії доведеться миритися не лише із несправедливістю, яка панує в цьому світі, а і з колегою по роботі. Він – саркастичний та принциповий Павло, з яким важко знайти спільну мову. Але до кінця серіалу їм таки вдається не просто дивитися в один напрямок, а й закохатися одне в одного.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

"К.О.Д"

Ще один український детективний серіал під назвою "К.О.Д" розповідає про спецпідрозділ поліції, яка береться за найскладніші злочини. У своїй роботі вони використовують передові технології, а також штучний інтелект.

"К.О.Д": дивіться онлайн трейлер серіалу

У складі цього підрозділу працюють агенти топових розслідувальних структур країни. Вони об'єднали свої зусилля, щоб розкривати справи, які потребують особливого підходу.