Не тільки "Гра престолів": фільмографія Софі Тернер, яка святкує день народження
- Софі Тернер відома роллю Санси Старк у серіалі "Гра престолів", що принесла їй світову славу та номінацію на премію "Еммі".
- Вона також знімалася в "Люди Ікс: Темний Фенікс" та інших фільмах і серіалах, включаючи "Особливо небезпечна", "Вижити" та "Джоан".
Сьогодні, 21 лютого, британській акторці Софі Тернер виповнилось 30 років. Попри свій вік, вона вже встигла знятись у культових стрічках, які принесли їй світову славу.
У день її народження 24 Канал розповість про фільмографію Тернер і ролі, які стали для неї поштовхом до популярності та впізнаваності.
Може зацікавити Оператор у кадрі й не тільки: кіноляпи в "Гаррі Поттері", про які могли не знати
Фільмографія Софі Тернер
"Гра престолів", 2011 – 2019
Рейтинг IMDb: 9,2
Саме роль Санси Старк зробила Софі Тернер всесвітньо відомою. Вона знімалася у серіалі з 2011 по 2019 роки. Її персонаж проходить одну з найпомітніших трансформацій: від наївної аристократки до холоднокровної та стратегічної правительки Півночі.
За цю роль Тернер отримала номінацію на премію "Еммі".
"Гра престолів" (8 сезон): дивіться онлайн трейлер серіалу
"Люди Ікс: Темний Фенікс", 2019
Рейтинг IMDb: 5,7
У цьому фільмі Софі Тернер виконала роль Джин Ґрей / Темного Фенікса – однієї з найпотужніших мутанток у всесвіті Marvel. Сюжет зосереджений на тому, як героїня втрачає контроль над космічною силою, що вселяється в неї, і поступово стає загрозою для світу. Це була її перша велика головна роль у блокбастері, хоча стрічка отримала змішані відгуки критиків.
"Люди Ікс: Темний Фенікс": дивіться онлайн трейлер фільму
"Особливо небезпечна", 2015
Рейтинг IMDb: 5,4
У підлітковій комедійній бойовій стрічці Тернер зіграла одну з другорядних ролей. Фільм розповідає про дівчину-спецагента, яка мріє про звичайне шкільне життя. Це був ранній етап її кінокар'єри паралельно зі зйомками у "Грі престолів".
"Особливо небезпечна": дивіться онлайн трейлер фільму
"Вижити", 2022
Рейтинг IMDb: 4,7
У трилері "Вижити" Софі Тернер зіграла головну роль – дівчину на ім'я Джейн, яка після авіакатастрофи опиняється в засніжених горах і змушена боротися за життя разом з іншим уцілілим. Це психологічна драма про травму, внутрішню боротьбу та інстинкт самозбереження. Проєкт отримав не надто високу оцінку.
"Вижити": дивіться онлайн трейлер фільму
"Джоан", 2024
Рейтинг IMDb: 6,7
У кримінальному мінісеріалу Тернер виконала головну роль – Джоан Геннінґтон, відомої британської злочинниці 1980-х років, яку називали "хрещеною матір'ю" лондонського кримінального світу.
Зазначимо, що серіал відзнято на основі реальної історії.
"Джоан": дивіться онлайн трейлер серіалу
У яких ще фільмах і серіалах знялась Софі Тернер?
"Довіра", 2025;
"Люди Ікс: Апокаліпсис", 2016;
"Інша я", 2013;
"Джозі", 2018.
На 2026 рік запланована прем'єра фільму "Проклятий рицар" – фільм жахів, де Софі зіграла одну з головних ролей. Події розвиватимуться у 15 столітті під час "Війни Троянд".