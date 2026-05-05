Її просто не впізнати: як змінилась Софія Бровко – Любця із 1-го сезону "Кави з кардамоном"

Ви можете пам'ятати Софію Бровко за роллю Любці в першому сезоні серіалу "Кава з кардамоном". У цьому проєкті вона справді підкорила глядачів своєю грою.

Багатьом було прикро, що акторка не з'явилася у другому сезоні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Софія Бровко, як вона змінилася та в яких ще проєктах її можна побачити.

Чим сьогодні займається зірка "Кави з кардамоном" Софія Бровко?

Софія Бровко, яка зіграла роль Любці у серіалі "Кава з кардамоном", нині продовжує активно розвивати свою акторську кар'єру. Зокрема, її можна побачити в ролі волонтерки Марії в проєкті "Обмежено придатні". Також нещодавно акторка з'явилася в епізодичній ролі в українському серіалі "Підміна", де зіграла секретарку в архітектурній компанії Катерини Стоянової.

Софія Бровко у серіалі "Підміна" / Скриншот із серіалу

Окрім зйомок у кіно, Софія бере участь у театральних проєктах, зокрема співпрацює з Театром ветеранів та 8egoistes. В інтерв'ю для СТБ акторка зізналася, що прагне розвиватися в різних амплуа: хоча її героїні здебільшого позитивні, вона хоче частіше грати антагоністок.

Хочу грати більше антагоністок – фатальних, неоднозначних, складних героїнь. І обов'язково – абсурдні комедії на кшталт "Великого Лебовські" чи "Що ми робимо в темряві". Серед моїх улюблених режисерів – Квентін Тарантіно та Гай Річі,

– зізналася акторка.

На інстаграм-сторінці Софії Бровко помітно, що вона не боїться експериментувати зі своєю зовнішністю. Акторка часто публікує сміливі фотосесії, у яких демонструє свій характер, внутрішню енергію та готовність до найрізноманітніших ролей у кіно й серіалах.

Акторська кар'єра Софії Бровко стрімко розвивається, тож, імовірно, глядачі ще не раз побачать її в нових українських проєктах.

Яку роль Софія Бровко зіграла у "Каві з кардамоном"?

Софія Бровко зіграла одну з ключових ролей у першому сезоні серіалу "Кава з кардамоном", прем'єра якого відбулася у 2021 році. Проєкт створено за мотивами роману української письменниці Наталії Гурницької. У цій історії Софія виконала роль Любці – близької подруги головної героїні Анни, яку зіграла Олена Лавренюк.

Наприкінці першого сезону героїня Софії трагічно гине через своє кохання до брата Анни – Андрія. Саме тому в другому сезоні "Кави з кардамоном. Сили землі" акторка вже не з'являється.