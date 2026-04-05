Та сама онучка Женя зі "Сватів": де зараз та як змінилась за 17 років Софія Стеценко

Якщо ви були фанатом серіалу "Свати", то точно пам'ятаєте дівчинку, яка зіграла онучку Женю. Це Софія Стеценко – українська акторка.

Тоді вона була зовсім дитиною, а сьогодні їй уже близько 23 років. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Софія Стеценко, якою є її громадянська позиція та чи продовжує вона зніматися в кіно.

Куди зникла Софія Стеценко – Женя зі "Сватів"?

Софія Стеценко здобула популярність у серіалі "Свати", коли їй було лише 6 років. Сьогодні вона вже зовсім не та маленька блакитноока дівчинка, яка полюбилася глядачам, а доросла й самостійна людина, яка будує власне життя.

Після початку повномасштабної війни російська пропаганда поширювала фейки про те, що акторка нібито виїхала до Москви, однак це не відповідає дійсності. Про це писало видання OBOZ.UA.

Софія Стеценко має чітку проукраїнську позицію. Після початку великої війни вона виїхала за кордон і нині перебуває в Канаді, де будує своє життя та кар'єру.

Наразі Софія не знімається в кіно як акторка, проте працює асистенткою на знімальних майданчиках.



Софія Стеценко / Фото з інстаграму акторки

Водночас вона веде приватний спосіб життя: її соцмережі наразі закриті, вона не дає інтерв'ю та рідко з'являється в публічному просторі.

Відомо, що після початку повномасштабної війни вона публікувала дописи в інстаграмі, в яких наголошувала, що її головне бажання – перемога України та покарання російських окупантів. Також відомо, що Софія перебуває у стосунках. У Торонто вона зустріла коханого й навіть ділилася, що навчає його української мови.

Хто з акторів серіалу "Свати" став зрадником?

Хоча в серіалі "Свати" були актори, які виступили проти російської агресії, підтримують Україну та засуджують окупантів, більшість акторського складу мають проросійську позицію та відкрито підтримують політику Кремля.

Саме тому сьогодні цей серіал викликає суперечливе ставлення, і багато глядачів свідомо відмовляються від його перегляду. Серед акторів "Сватів", які мають чітку проросійську позицію:

Федір Добронравов (Іван Будько),

Тетяна Кравченко (Валентина Будько),

Олеся Железняк (Лариса Буханкіна) та інші.

