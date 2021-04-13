"Сокіл і Зимовий солдат": вийшов трейлер фінальних серій новинки Marvel

На глядачів чекає запекле протистояння в останніх серіях "Сокола і Зимового солдата". Такий висновок можна зробити після перегляду трейлера, який презентували представники Marvel і Disney+. Супергерої протистоятимуть не тільки Карлі з її суперсолдатами, але й матимуть міжусобні війни.

На початку ролика Бакі говорить Сему Вілсону: "Стів вірив у тебе". Проте Сокіл все ще переконує, що вчинив правильно, коли віддав щит Капітана Америка державі. Зрештою символ легендарного супергероя опинився в руках воїна, який зовсім не виправдує очікувань та навіть вдається до безжального вбивства на очах у цивільних. З цього фрагмента трейлера можна припустити, що у фінальних 5 і 6 серіях стрічки "Сокіл і Зимовий солдат" розгориться боротьба за щит.

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Обережно, спойлери!

Цікаво, що у серіалі нового Капітана Америку показали далеко не таким, як Стів Роджерс. Це більше негативний персонаж серіалу, який наче і намагається врятувати світ від Карлі і зупинити створення армії людей із надздібностями, але приймає неправильні рішення.

Головним питанням після 4 епізоду залишалось: "Що ж станеться із сироваткою, яка опинилась в руках нового Капітана Америки?" Окрім цього, цікаво, чи постраждає репутація Джона Волкера після жорстокого вбивства.



Капітан Америка у серіалі "Сокіл і Зимовий солдат" / Фото Disney+

Також у нових серіях "Соколу і Зимового солдату" Айо з воїнками Ваканди влаштують полювання за Земо. У прагненні помсти за смерть короля вони будуть готові на все.

Фінальні епізоди серіалу Marvel презентують 16 і 23 квітня.

"Сокіл і Зимовий солдат": дивіться трейлер

Головні актори серіалу "Сокіл і Зимовий солдат":