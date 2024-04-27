Спін-оффи відомих фільмів та серіалів, про які ви могли не знати

Нерідко фанати відчувають глибоку прив'язаність до телесеріалу, що спонукає їх шукати спін-оффи, або ж стрічки, в яких показано те, що передувало подіям в оригінальній версії, щоб продовжити свій зв'язок з улюбленим кіновсесвітом. Однак знайти спін-офф, який перевершує оригінал з точки зору задоволення – рідкісне явище.

Всесвіт сучасного кінематографу настільки великий, що іноді глядачі могли або не чути, або пропустити спін-оффи своїх улюблених серіалів. Кіно 24 підготувало 3 спін-оффи та приквели відомих всім стрічок.

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"Джої"

Знайти людей, які б не дивилися серіал "Друзі", дуже важко. Цей культовий проєкт справді став для багатьох чи не найулюбленішим серіалом. Стрічка, в якій розповідається про життєві ситуації 6 друзів, викликає в глядачів масу посмішок та позитивних вражень.

Однак, не всі могли знати, що після завершення проєкту "Друзі" на екранах з'явився його спін-офф про одного з головних героїв серіалу. Зокрема, йдеться про ловеласа та жартівника Джої.

У телесеріалі "Джої" глядачі стежать за цікавими пригодами Джої Тріббіані, який розпочинає нову сторінку своєї акторської кар'єри в Голлівуді. Після багатьох років зйомок у серіалі "Дні нашого життя" Джої переїжджає з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, щоб здійснити свою мрію. Так, він оселився зі своєю сестрою Джиною – перукарем, та племінником Майклом – юним генієм. У своєму рішучому прагненні досягти успіху в Голлівуді Джої підтримує сім'я та новоспечені друзі. На шляху до слави він потрапляє в низку кумедних і несподіваних ситуацій.

"Джої": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Фантастичні звірі і де їх шукати"

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Чаклунський світ… Ці слова однозначно асоціюються з Гаррі Поттером. І не дивно, адже хоробрість та магічні здібності хлопця, зачарували мільйони людей по всьому світі.

Для багатьох глядачів став справжнім подарунком фільм "Фантастичні звірі і де їх шукати", оскільки він є приквелом популярної серії кінострічок про Гаррі Поттера.

Так, у світі фентезійних пригод з'явився новий фільм. Ця адаптація зосереджена на вигаданому підручнику, що використовується у школі магії та чаклунства Гоґвортс.

Історія розповідає про чарівника Ньюта Саламандера, автора підручника, який відкриває безліч нових видів надзвичайних живих організмів. Ці ссавці, птахи та комахи володіють дивовижними властивостями, які детально описані в книзі. Прибувши до Нью-Йорка, Саламандер через необережність випускає з поля зору чарівну валізу рідкісних тварин, які згодом з неї повтікали. Це призводить до пошуків по всьому місту, аби їх відловити.

Коли починається хаос і порушуються закони чаклунської спільноти, Саламандер має не лише знайти усіх чарівних тварин, але й уникнути арешту…

"Фантастичні звірі і де їх шукати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дім дракона"

Вихід серіалу "Гра престолів" спричинив свого роду бум серед кіноманів. Захоплива історія полонила душу не одного любителя серіалів. Протягом 8 сезонів глядачі мали можливість спостерігати за перипетіями головних героїв та подій у серіалі. Серед них знайшлися ті, хто вважав би, що, можливо, на цьому історію варто закінчити, однак були й ті, кого надихала ідея ймовірного спін-оффу серіалу.

Так, глядачі дочекалися серіалу "Дім драконів", прем'єра якого відбулася в 2022 році. Ця захоплива нова кіноробота – приквел до надзвичайно популярного серіалу "Гра престолів".

У серіалі глядачі перенесуться в минуле на двісті років раніше подій оригінального серіалу. У центрі оповіді – бурхливі події, що розгортаються у королівстві Таргарієнів, де двоє спадкоємців, принцеса Рейніра Таргарієн та її брат Ейгон, змагаються за Залізний трон після смерті Візеріса Таргарієна. У що ж в результаті виллється боротьба за владу та суперництво у цьому фентезійному світі?

"Дім дракона": дивіться онлайн трейлер серіалу

Є багато кінострічок, які настільки вражають глядачів, що вони б з радістю подивилися, як розвиваються сюжетні лінії їхніх героїв надалі або навпаки, що ж передувало подіям в оригінальній версії стрічки. Обирайте будь-який спін-офф чи приквел із добірки та поринайте у вир подій на екрані.