Кіновечір з зіркою: 5 святкових фільмів для перегляду з подругою

Наближається улюблений період багатьох – різдвяні та новорічні свята. Хтось любить проводити час активно, навіть взимку, а дехто – надає перевагу тому, щоб дивитись хороші фільми та бути з близькими.

Тому спеціально для 24 Каналу українська акторка театру та кіно, Дар'я Петрожицька, поділилась списком святкових фільмів, які можна подивитись з подругою. Обирайте найкращий та насолоджуйтесь!

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Святкові фільми, які рекомендує Дар'я Петрожицька

"Сам вдома"

Дар'я зізнається, що обрати найкращі фільми серед її фаворитів – дуже складно, утім, з року в рік на першому місці завжди саме цей фільм.

Це всіма улюблена історія про те, як батьки забули одного зі своїх дітей вдома та вирушили до Парижу. Кевіна залишили самого вдома, але йому довго сумувати не довелося: пустий будинок привернув увагу бандитів. Тож маленькому господареві довелося вигадувати всілякі хитрощі, щоб врятувати свій будинок від небезпеки.

Дуже важко обрати...Звичайно кожен рік на першому місці це "Сам вдома". Лише перша і друга частина, всі інші я недуже люблю,

– поділилась Дар'я.

"Сам удома 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грінч – викрадач Різдва"

На другому місці у Дар'ї Петрожицької ця культова стрічка. Це історія про холодного та непривітного Ґрінча, який неприязно ставиться до того, як у сусідньому містечку люди весело святкують Різдво.

Отже, переодягнувшись у костюм Санта Клауса, він краде всі різдвяні прикраси з будинків, впевнений, що це змусить їх сумувати у святковий період.

Улюблена стрічка – "Грінч – викрадач Різдва" з улюбленим Джимом Керрі – точно варта уваги,

– сказала Петрожицька.

"Грінч – викрадач Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Подарунок на Різдво"

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Наступний у списку Петрожицької фільм про зайнятого бізнесмена Говарда Ленгстона, який приділяє мало уваги своїй родині, особливо своєму синові, бо замучений діловими турботами. Щоб виправити цю ситуацію та повернути любов своїх близьких, він вирішує на Різдво подарувати хлопчику Турбомена – найпопулярнішу іграшку сезону.

"Подарунок на Різдво" з Арнольдом Шварценегером – один із моїх фаворитів,

– каже Дар'я Петрожицька.

"Подарунок на Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Едвард руки-ножиці"

Наступна історія, яка розтопить серце кожного, каже Дар'я Петрожицька. Старий вчений створив істоту людського вигляду, але не зміг завершити своє творіння, бо помер.

У чоловіка, якого він створив, відсутні руки, замість них він має ножиці, і йому приходиться жити в запущеному будинку в повній самоті. Однак одного разу він зустрічає чарівну дівчину, яка йому допоможе.

"Едвард руки-ножиці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сім'янин"

Ще один фільм, який рекомендує Дар'я Петрожицька – про справжнє різдвяне диво. Цинічний та пихатий бізнесмен, заснувши у своєму пентхаусі в Нью-Йорку, прокинувся в затишному сімейному будинку в Нью-Джерсі, перетворившись з багатого холостяка на скромного, але абсолютно позитивного сім'янина.

"Сім'янин" з Ніколасом Кейджем є обов'язковим фільмом для тих, хто забув про те, що справжнє диво – існує,

– поділилась Петрожицька.

"Сім'янин": дивіться онлайн трейлер фільму