Оголосили переможців премії "Золотий глобус 2024": який фільм здобув найбільше нагород
Джерело:The Guardian
Вночі 8 січня у Лос-Анджелесі відбулася вже 81-а церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". Цьогоріч переможців оголошували у 27 категоріях.
Дізнайтесь в матеріалі, які фільми потрапили до списку переможців, а також, яка стрічка стала абсолютним тріумфатором. А також, яка кінокартина отримала найбільше номінацій.
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Відбулась премія "Золотий глобус" 2024: список переможців
До звичайного переліку номінацій додали дві нові категорії: "Найкращий стендап-комедійний виступ на телебаченні" та "За видатні досягнення в кінематографії та касових зборах".
Фільм "Барбі" та серіал "Спадкоємці" були лідерами за кількістю номінацій цього року, обидва отримали по 9 шансів на отримання нагороди. У конкурсі з ними змагались також кінострічка "Оппенгеймер" та телесеріали "Ведмідь" і "Вбивства в одній будівлі".
У підсумку переможцями цього року стали такі фільми та серіали:
- "Оппенгеймер" отримав нагороду в номінації "Драма",
- "Бідолахи" були визнані кращими в категорії "Комедія чи мюзикл",
- "Ведмідь" став переможцем у номінації "Комедійний серіал",
- "Спадкоємці" отримали визнання в категорії "Драматичний серіал".
Фільм "Анатомія падіння" був визнаний кращим фільмом іноземною мовою, а серед анімаційних стрічок лідерство здобув "Як ти живеш?".
Титул найкращого режисера цього року отримав Крістофер Нолан за свою роботу над фільмом "Оппенгеймер". У номінації "Найкращий актор у драматичній ролі" визнано Кілліана Мерфі, який виконав головну роль у цьому фільмі.
Кілліан Мерфі – найкращий актор у драматичній ролі: дивіться відео онлайн
Актором, який отримав нагороду за найкращу драматичну роль у телесеріалі, став Кіран Калкін за його виступ у мінісеріалі "Спадкоємці". Джеремі Аллен Вайт був удостоєний "Золотого глобуса" в категорії "Найкращий актор у комедійному серіалі" за свою гру у стрічці "Ведмеді".
Список переможців виглядає так:
- "Найкращий сценарій": "Анатомія падіння" (Жюстін Тріє, Артур Харарі),
- "Найкраща акторка драматичного фільму": Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні"),
- "Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі": Пол Джаматті ("Залишені"),
- "Найкраща акторка у комедійному фільмі чи мюзиклі": Емма Стоун ("Бідолахи"),
- "Найкращий актор другого плану": Роберт Дауні–молодший ("Оппенгеймер"),
- "Найкраща акторка другого плану": Давайн Джой Рендольф ("Залишені"),
- "Найкраща музика": Людвіг Ґоранссон ("Оппенгеймер"),
- "Найкраща пісня": What Was I Made For? Біллі Айліш ("Барбі"),
- "Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення": "Сварка",
- "Найкращий актор у драматичному серіалі": Кіран Калкін ("Спадкоємці"),
- "Найкраща акторка у драматичному серіалі": Сара Снук ("Спадкоємці"),
- "Найкращий актор другого плану в серіалі": Метью Макфейден ("Спадкоємці"),
- "Найкраща акторка другого плану в серіалі": Елізабет Дебікі ("Корона"),
- "Найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія": Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь"),
- "Найкраща акторка у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія": Айо Едебірі ("Ведмідь").
"Золотий глобус": що відомо про премію
Американську кінопремію, яка вручається Голлівудською асоціацією іноземної преси, встановлено з 1944 року за винятковими досягненнями в кіно- та телеіндустрії.
Вручення "Золотого глобусу" маркує початок сезону різних кінопремій і нагород, зазвичай завершуючись церемонією вручення Оскара. Традиційно вручення відбувається після голосування 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.
В сучасному світлі "Золотий глобус" є однією з найпрестижніших нагород американської кіноіндустрії.