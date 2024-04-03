Якщо вам набридли вигадані історії: 3 серіали на реальних подіях з високим рейтингом

Навіть, якщо ми є прихильниками кінокоміксів, "Зоряних війн" чи "Володаря перснів" або інших фантастичних історій, фільми та серіали, що базуються на реальних подіях, завжди залишаються одними з найбільш захопливих. Особливо, якщо ці стрічки з високим рейтингом.

У новому матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас список найкращих серіалів, які створені на основі життя. Дивіться трейлери та обирайте стрічку для перегляду.

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Серіали на основі реальних подій

"Чорний птах"

Рейтинг IMDb: 8.1

Це американський мінісеріал 2022 року. Він складається із шести епізодів, тому ви сповна зможете подужати цю стрічку всього за один вечір.

Серіал заснований на реальних подіях. Під час того, як Джиммі Кін відбуває 10-річний термін ув'язнення, в нього з'являється неймовірна можливість: якщо він зможе отримати зізнання від Ларрі Голла, якого підозрюють у серії вбивств, Джиммі отримає свободу. Виконання цього завдання стає найважчим випробуванням усього його життя.

"Чорний птах": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ломка"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рейтинг IMDb: 8.6

Кінотворці відзначають, що це серіал про те, як "Америка підсіла на брехню". Стрічка вийшла у 2021 році.

Це історія про доктора Самюела Фіннікса, який виявляє страшну правду про продаж опіоїдних знеболювальних та їх вплив на людей.

Серіал розкриває змову компаній, які намагаються впливати на лікарів, щоб ті призначали своїм пацієнтам знеболювальні препарати, що викликають залежність, ставлячи при цьому фінансову складову бізнесу вище за здоров'я та життя людей.

"Ломка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мисливець за розумом"

Рейтинг IMDb: 8.6

Ще один високорейтинговий американський серіал. Дія відбувається в США наприкінці 1970-х років. Білл Тенч та Голден Форд – агенти Федерального бюро розслідувань, спеціалізовані на затриманні найбільш небезпечних серійних вбивць. Часто їм доводиться тісно взаємодіяти з раніше затриманими злочинцями.

А чим закінчиться ця кримінальна історія можна подивитись на стримінговій платформі Netflix.

"Мисливець за розумом": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ці стрічки точно запам'ятаються вам надовго. Емоційна напруженість, інтрига і хвилювання за персонажів – усе це ви відчуєте, переглянувши серіали з нашої добірки.