Чи буде продовження серіалу "Спіймати Кайдаша": що кажуть актори

Український комедійний серіал "Спіймати Кайдаша" швидко завоював серця глядачів, ставши одним із найпопулярніших українських комедійних проєктів. Завдяки яскравому гумору, актуальним темам і талановитій грі акторів, серіал отримав широку аудиторію прихильників.

Глядачі досі з нетерпінням чекають на продовження і часто запитують в акторів та творців серіалу, чи планується зйомка другого сезону. На жаль, відповідь на це питання вже відома і може розчарувати шанувальників.

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Чи буде продовження серіалу "Спіймати Кайдаша"

12 серія серіалу "Спіймати Кайдаша" завершилася відкритим фіналом, що залишило глядачів у напрузі та породило безліч питань про можливе продовження. Фанати серіалу неодноразово зверталися до творців з проханнями випустити другий сезон, однак відповідь була однозначною. Сценаристка та режисерка проєкту Наталка Ворожбит неодноразово заявляла, що продовження картини не буде. Вона вважає, що історія завершена, і немає сенсу її продовжувати.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

Український актор Григорій Бакланов, який також брав участь у серіалі, поділяє думку Ворожбит. Він зазначив, що серіал варто залишити в тому вигляді, в якому він є, не намагаючись розтягувати історію на кілька сезонів. За словами актора, сиквел міг би бути доречним одразу після виходу першого сезону, але тепер це вже неактуально.

Зірка серіалу Тарас Цимбалюк, який зіграв Карпа, старшого сина родини Кайдашів, розповів, що запитання про другий сезон він чув більше, ніж будь-яке інше у своєму житті.

Мене дивують фанати нашого серіалу кількістю переглядів… Чув, що дехто подивився "Кайдашів" вже вп'яте, і це не тільки моя мама, – додає Цимбалюк. – Але нинішній показ на СТБ знову нагадав людям про наше кіно, і деякі фанати мене просто "порвали". Дехто вже 20 раз передивляється, для когось це був 15-й показ. Ось це так народна любов, що тут ще додати,

– казав Цимбалюк.

Антоніна Хижняк, виконавиця ролі Мотрі, невістки в родині Кайдашів, зізналася, що із задоволенням повернулася б до зйомок продовження серіалу. Водночас вона погоджується з авторами, що "Спіймати Кайдаша" вже досягнув свого логічного фіналу.