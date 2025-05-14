Український серіал, що став культовим: що кажуть актори про 2 сезон "Спіймати Кайдаша"

Телесеріал "Спіймати Кайдаша" вийшов у 2020 році та підкорив серця українських глядачів. Сучасний погляд на повість Івана Нечуя-Левицького зібрав мільйонні перегляди на ютубі й телебаченні, а найбільші шанувальники переглянули серіал вже по кілька разів.

Акторів постійно засипали запитаннями про те, коли вийде та чи взагалі можливий другий сезон "Спіймати Кайдаша". Кіно 24 розповість, що з цього приводу каже режисерка та головні актори.

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Режисерка серіалу Наталка Ворожбит неодноразово казала, що не планує працювати над другим сезоном, адже історія завершена.

Продовження неможливе. Не хочеться псувати. До того ж нашу дерев’яну хату в селі, де все знімали, розібрали. Нічого не залишилось. Тому, мабуть, ні,

– підкреслювала режисерка.

Наталка Ворожбит додавала, що попри шалений попит і ні за які гроші вона не уявляє другого сезону.

Тарас Цимбалюк – Карпо Кайдаш

Актор зізнавався, що запитання про продовження серіалу він чув величезну кількість разів. А коли СТБ знову показує Кайдашів, у нього безліч повідомлень від фанів. Його також дивувало, що хтось подивився серіал кілька разів.

Показ на СТБ знову нагадав людям про наше кіно, і деякі фанати мене просто "порвали". Дехто вже 20 раз передивляться, для когось це був 15-й показ… Ось це така народна любов… що тут ще додати! Звісно, це приємно,

– ділився Цимбалюк.

Актор тоді зауважив, що "хочеться вірити у продовження" українського серіалу та подякував за любов до Кайдашів.

Антоніна Хижняк – Мотря Кайдашенчиха

Акторка погодилась з авторами серіалу про те, що проєкт отримав логічне завершення. Розтягувати сюжет на безліч сезонів – немає сенсу.

Другого сезону ніколи й не мало бути, тому що Наталка Ворожбит писала за мотивами оригінального твору. На жаль, Нечуй вже більше нічого не напише. На мою думку, це чесніша позиція, коли вона написала 12 серій і сказала: "На цьому все. Я не бачу продовження". Це краще, ніж ми б висмоктували щось із пальця на 10 сезонів, робили з цього "Санта-Барбару",

– сказала Антоніна Хижняк.

Григорій Бакланов - Лаврін Кайдаш

Після початку повномасштабного вторгнення Григорій Бакланов ділився, що спершу хотів би зіграти в такому кіно після перемоги. Щоб показати, що сталося з Лавріном, який пішов на війну. Та згодом таки зауважив, що сиквел до "Спіймати Кайдаша" робити не варто.

Продовження могло б бути одразу, як глядачі побачили серіал, але не тепер. Нині ця поличка вже достатньо заповнена своїми 12 серіями, і не треба намагатися набивати її далі. Сьогодні у нашій країні зовсім інші герої,

– ділився актор.