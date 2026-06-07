Як сьогодні виглядають другорядні герої серіалу "Спіймати Кайдаша", яких полюбили українці
Український серіал "Спіймати Кайдаша", який вийшов на екрани у 2020 році, став новою сторінкою в історії українського кінематографа. Стрічка буквально підкорила серця мільйонів глядачів.
Причиною такого успіху стали не лише захопливий сюжет, а й блискуча акторська гра. Що цікаво, глядачам полюбилися не лише головні, а й другорядні персонажі. Тож у матеріалі 24 Каналу покажемо, як сьогодні виглядають зірки серіалу "Спіймати Кайдаша".
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Як зараз виглядають актори, які зіграли у серіалі "Спіймати Кайдаша"?
Часто саме головні герої серіалів стають справжніми фаворитами глядачів, тоді як другорядні персонажі з часом забуваються. Однак це точно не про серіал "Спіймати Кайдаша". Актори, які втілили другорядних персонажів, полюбилися глядачам не менше, ніж виконавці головних ролей.
Головних героїв у серіалі зіграли Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Дарина Федина, Віктор Жданов та Ірина Мак. Їхні персонажі стали одними з найвпізнаваніших.
До речі, нещодавно популярність у мережі здобув серіал "Поза кампусом", у якому другорядна героїня також привернула до себе не менше уваги, ніж головна персонажка. Читайте більше – за посиланням.
Другорядні ролі у серіалі "Спіймати Кайдаша" виконали Юлія Врублевська, Христина Федорак, Роман Ясіновський, Іван Шаран, Ніна Набока, Ярослав Безкоровайний та багато інших талановитих акторів.
Ось як вони виглядають сьогодні:
Юлія Врублевська зіграла роль Таньки
Христина Федорак втілила роль Свєтки
Роман Ясіновський зіграв роль Артема Головашина
Іван Шаран – друг Карпа
Ніна Набока зіграла роль Параски
Ярослав Безкоровайний зіграв роль Василя
Багато українців залюбки переглядають серіал "Спіймати Кайдаша" знову і знову. Якщо ви не знаєте, яку стрічку подивитись на вихідних, то це буде точно безпрограшний варіант.