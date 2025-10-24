Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша": що сказав головний актор культового серіалу
- Головний актор Віктор Жданов повідомив, що продовження серіалу "Спіймати Кайдаша" не планується.
- Серіал вийшов у 2020 році, події засновані на повісті "Кайдашева сім'я" Івана Нечуя-Левицького.
Прем'єра українського серіалу "Спіймати Кайдаша" відбулася ще у 2020 році. Тоді він буквально підкорив серце кожного українця своїм відмінним гумором.
Стрічка стала абсолютно новим рівнем українського кінематографа. Тож очевидно, що глядачі хотіли б розраховувати на продовження. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю головного актора Віктора Жданова дізнаєтесь, чи буде другий сезон.
Чи буде 2 сезон "Спіймати Кайдаша"?
Одну з головних ролей у серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграв легендарний український актор Віктор Жданов, який втілив образ старого Кайдаша.
Актор розповів, чи планується продовження серіалу. Серіал вийшов ще у 2020 році, проте й досі українців хвилює питання, чи буде другий сезон. За словами Жданова, ця стрічка для багатьох під час війни стала своєрідною реабілітацією.
Актор, який полюбився глядачам у ролі Омелька, зазначив, що продовження історії Кайдашів не планується.
Що відомо про серіал "Спіймати Кайдаша"?
- Спіймати Кайдаша – це український 12-серійний серіал режисерки Наталки Ворожбит.
- В основі сюжету взята повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".
- Прем'єра відбулася у березні 2020 року.
- Головні ролі у стрічці зіграли українські актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Юлія Врублевська та інші.
- Серіал розповідає про родину Кайдашів у сучасному контексті.
- Події розгортаються хронологічно від 2005 до 2014 року.