Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша": что сказал главный актер культового сериала
- Главный актер Виктор Жданов сообщил, что продолжение сериала "Поймать Кайдаша" не планируется.
- Сериал вышел в 2020 году, события основаны на повести "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого.
Премьера украинского сериала "Поймать Кайдаша" состоялась еще в 2020 году. Тогда он буквально покорил сердце каждого украинца своим отличным юмором.
Лента стала совершенно новым уровнем украинского кинематографа. Поэтому очевидно, что зрители хотели бы рассчитывать на продолжение. В материале 24 Канала со ссылкой на интервью главного актера Виктора Жданова узнаете, будет ли второй сезон.
Смотрите также Как изменилась Мелашка из сериала "Поймать Кайдаша", которая показала фото со свадьбы
Будет ли 2 сезон "Поймать Кайдаша"?
Одну из главных ролей в сериале "Поймать Кайдаша" сыграл легендарный украинский актер Виктор Жданов, который воплотил образ старого Кайдаша.
"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала
Актер рассказал, планируется ли продолжение сериала. Сериал вышел еще в 2020 году, однако до сих пор украинцев волнует вопрос, будет ли второй сезон. По словам Жданова, эта лента для многих во время войны стала своеобразной реабилитацией.
Актер, который полюбился зрителям в роли Омелька, отметил, что продолжение истории Кайдашей не планируется.
Тоже интересно Уже более года: какая известная украинская актриса служит в ВСУ
Что известно о сериале "Поймать Кайдаша"?
- Поймать Кайдаша – это украинский 12-серийный сериал режиссера Натальи Ворожбит.
- В основе сюжета взята повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".
- Премьера состоялась в марте 2020 года.
- Главные роли в ленте сыграли украинские актеры Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Юлия Врублевская и другие.
- Сериал рассказывает о семье Кайдашей в современном контексте.
- События разворачиваются хронологически от 2005 до 2014 года.