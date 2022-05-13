"Спіймати Кайдаша" – ковток свіжого повітря, – Цимбалюк згадав про "зросіянізовані" серіали

Український актор Тарас Цимбалюк згадав, як українське кіно було "зросіїнізоване" та залежало від російських каналів. Він пояснив, якою була політика, і чому зараз "Спіймати Кайдаша" чи "Кава з кардамоном" є ковтком свіжого повітря.

"Як вийшло, що ми, українські актори, знімались всі ці роки в російських серіалах? Думаю, ці численні провокативні "вкиди" час висвітлити", – написав Тарас Цимбалюк у своєму інстаграмі.

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Цимбалюк згадав про "зросіянізовані" українські серіали

Актор зазначив, що після закінчення театрального ВНЗ, актори починають мріяти про кіно. "Тоді було на 95 % все кіносеріальне виробництво російськомовне. Там, як правило, головні герої – росіяни, досвідчені українські актори, як Стас Боклан, – на лінійних ролях… а наші студенти й молоді актори – масовка/епізод, якщо взагалі помітять", – доповнив він.

Він завжди дивувався, чому залучали таких "середніх" російських акторів, котрі реально здатні тільки на "он любит тебя", "она беременна" і так далі, тобто, на шлак. "Жодного разу не викликали мене в "мило", де в гримерці мене чекав, наприклад, Домогаров… тільки всякі "толі руденки" і так далі", – зазначив Цимбалюк.

Зірка оцінила ситуацію в столиці, де, власне, й знімали все це кіно. Цимбалюк назвав це повнометражною дискримінацією наших акторів, і це був вибір українських продакшнів, котрі залежали від російських каналів. "Така модель залишалась до 24 лютого", – наголосив він.

Тобто, або стаєш частиною постсовкового локомотива і російською говориш у кадрі, або шукай нову професію,

– Цимбалюк згадав про "зросіїнізоване" українське кіно.

За словами Цимбалюка, у Держкіно знімалась мінімальна кількість українських повних метрів, але туди попадав 1 % акторів. "Наприклад, коли мій тато вступав в університет, був дуже розчарований, що більшість матеріалу викладається російською, але тоді це була поголовна ситуація", – сказав він.

Саме тому такі проєкти як "Кава з кардамоном", "Спіймати Кайдаша" чи "Чорний ворон" ставали для мене ковтком свіжого повітря, котре хочеться відчути нормою. Але вже усі відчувають тотальне перезавантаження. Сподіваюсь, кожен зробив максимум висновків!,

– підсумував актор.

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"Спіймати Кайдаша" нещодавно повернули на екрани: про що стрічка

Серіал зняли за повістю Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Сценарій переробили на сучасний лад, щоб глядач на прикладі сімейних чвар з 20 століття побачив проблеми сьогодення. Екранізувати історію взялась талановита сценаристка Наталія Ворожбит, яка і сама постала перед глядачем у ролі мами Мелашки.

Всього за 12 епізодів актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та Антоніна Хижняк зуміли підкорити серця тисяч українців. Однак вони більше відомі глядачам, як Омелько, Марія, Карпо, Лаврін і Мотря.

Хто ще не бачив – рекомендуємо до перегляду, це допоможе також розслабитися і хоч на трохи відірватися від новин про війну.

"Спіймати Кайдаша": дивіться 1 серію онлайн