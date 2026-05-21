Легендарний український серіал, який хочеться переглядати з року в рік

2020 рік став по-справжньому переломним для українського кінематографа, адже саме тоді на екрани вийшов легендарний український серіал "Спіймати Кайдаша". Це історія, яка полюбилася мільйонам глядачів не лише в Україні, а й за її межами.

Улюблені Кайдаші підкорили серця аудиторії своїм гумором, життєвим сюжетом та особливою атмосферою, що зробила стрічку справді унікальною. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про серіал: чи буде другий сезон, хто зіграв улюблених героїв та які українські серіали схожі на "Спіймати Кайдаша".

Сюжет, чи буде 2 сезон, скільки епізодів: що відомо про серіал "Спіймати Кайдаша"?

Український серіал "Спіймати Кайдаша" налічує 12 епізодів, сповнених кумедних моментів, драматичних сцен та емоцій, знайомих чи не кожному українцю. Сюжет розгортається навколо родини Кайдашів, а події серіалу охоплюють період з 2005 по 2014 рік.

Однією з головних тем історії є вічна проблема батьків і дітей. За сюжетом Лаврін одружується з Мелашкою, а Карпо – з Мотрею. Відтак усі вони опиняються під одним дахом, що стає причиною постійних конфліктів, непорозумінь і сімейних сварок. Герої мають абсолютно різні характери та погляди на життя, через що напруга в родині лише зростає.

Що цікаво, серіал адаптований до сучасних українських реалій, тому не є дослівною екранізацією повісті "Кайдашева сім'я". Сценаристка та виконавча продюсерка проєкту Наталка Ворожбит додала чимало сюжетних ліній, яких не було в оригінальному творі Іван Нечуй-Левицький. Саме це зробило історію ближчою та зрозумілішою сучасному глядачеві.

На жаль, другого сезону "Спіймати Кайдаша" не планують. Про це Наталка Ворожбит неодноразово заявляла раніше, попри відкритий фінал історії. Також про це говорили актори серіалу, зокрема Віктор Жданов у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Наприкінці серіалу Лаврін добровольцем вирушає на війну, тоді як Карпо має зовсім іншу позицію та залишається вдома – разом із дітьми та свекрухою під одним дахом.

Акторський склад: де зараз зірки, які втілили героїв серіалу?

Справжньою окрасою цього українського серіалу став акторський склад. Зокрема, у проєкті зіграли такі артисти: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк і Дарина Федина.

Сьогодні кожен із них іде власним творчим і життєвим шляхом: хтось зосередився на театральній сцені, хтось активно знімається у фільмах і серіалах. Зокрема, Антоніна Хижняк нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України, про що повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. За її словами, ця державна нагорода є для неї великою відповідальністю.

Це велика відповідальність, хочеться працювати ще сумлінніше, виправдовуючи вашу довіру! Слава Україні!

– написала артистка.

Дарина Федина, яка зіграла роль ніжної Мелашки, у 2025 році вийшла заміж і завершила акторську кар'єру, заявивши про бажання спробувати себе в інших сферах. Про весілля акторка також повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, поділившись світлинами з нареченим.

Які українські серіали схожі на "Спіймати Кайдаша"?

Якщо ви прихильник українських серіалів, схожих на "Спіймати Кайдаша", вам варто звернути увагу на історичні драми та комедії, зокрема

"Козаки. Абсолютно брехлива історія",

"І будуть люди",

"Сага" ,

"Кава з кардамоном",

"Будиночок на щастя" та інші.

Серед цих проєктів ви знайдете як драматичні, так і комедійні історії, тож кожен зможе обрати для себе щось особливе.