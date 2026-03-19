Забудьте про "Свати": легкий український серіал, який позбавить усіх турбот після роботи

Якщо ви хочете розслабитися після важкого робочого дня – маємо для вас чудову рекомендацію. Час давно відмовитися від серіалу "Свати", який колись був улюбленим для багатьох українців.

Сьогодні про перегляд цієї стрічки варто забути, адже у стрічці знімалися актори з Росії, частина з яких відкрито підтримує війну та путінський режим. Натомість пропонуємо гідну альтернативу для вечірнього перегляду – серіал "Спіймати Кайдаша". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому ця стрічка точно варта вашої уваги.

Радимо Український серіал з топовими акторами, який можна подивитись безплатно всього за декілька днів

Який український серіал позбавить вас усіх турбот?

"Спіймати Кайдаша" – один із найуспішніших українських серіалів останніх років. Він став справжнім проривом і значною мірою змінив ставлення глядачів до вітчизняного серіального виробництва. Це 12 епізодів якісного гумору, життєвих ситуацій, добре знайомих українцям, та яскравої акторської гри.

Прем'єра серіалу відбулася у 2020 році, однак і досі він залишається серед найпопулярніших в Україні. У стрічці зіграли Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Дарина Федина, Віктор Жданов та Ірина Мак. Продюсеркою та сценаристкою проєкту стала Наталка Ворожбит.

Сюжет створений за мотивами повісті "Кайдашева сім'я" Івана Нечуя-Левицького, проте адаптований до сучасних українських реалій.

Про що сюжет серіалу "Спіймати Кайдаша"?

Серіал "Спіймати Кайдаша" розповідає про українську родину Кайдашів і щоденні побутові проблеми, з якими вони стикаються. Марія Кайдашиха та Омелько Кайдаш – батьки синів Карпа і Лавріна. Обоє знаходять кохання та створюють власні сім'ї: Карпо одружується з Мотрею, а Лаврін – із Мелашкою.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

Між усіма членами родини постійно виникають конфлікти, які поступово переростають у справжнє протистояння поколінь.

Це історія, що змушує водночас і сміятися, і співпереживати, і замислюватися над тим, що насправді важливо в сім'ї.

Чи буде 2 сезон серіалу "Спіймати Кайдаша"?

Часто виникає запитання, чи буде другий сезон серіалу, на який так очікують прихильники. Однак актори та сценаристка проєкту Наталка Ворожбит неодноразово наголошували: продовження не планується.

Тож шанувальникам залишається знову і знову повертатися до улюбленої історії, переглядаючи серіал у вільному доступі на YouTube.