Справа у вбивстві української операторки Галини Гатчинс завершена: суд назвав винного

Реквізиторку фільму "Іржа" Ганну Гутьєррес-Рід засудили за ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчинс. Її звинуватили у недбалому поводженні зі зброєю на знімальному майданчику.

Відомо, що під час фільмування справжні набої випадково потрапили до пістолета, який використовував актор Алек Болдвін в одній зі своїх сцен. Дізнайтесь, який вирок винесли реквізиторці стрічки та що сказали рідні загиблої.

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Суд визнав Ганну Гутьєррес-Рід винною у смерті українки

Ганна Гутьєррес-Рід може бути ув'язнена до трьох років за обвинуваченнями, пред'явленими у суді. Сторона звинувачення надала докази того, що реквізиторка взяла з дому в штат Нью-Мексико коробку зі своїми бойовими набоями, ці набої ненавмисно змішалися з холостими під час зйомок.

Родичі Галини Гатчинс, її батьки та сестра, задоволені таким рішенням суду щодо реквізиторки.

Внаслідок недбалості та необачності Гутьєррес-Рід, бойовий патрон виявився зарядженим у реквізитний револьвер, яким користувався Алек Болдвін в одній зі сцен.

До речі, актора Алека Болдвіна також чекає судовий розгляд у зв'язку з обвинуваченням у ненавмисному вбивстві. Щоправда, тепер його адвокати можуть аргументувати, що бойовий патрон потрапив на знімальний майданчик через недбалість Гутьєррес-Рід і їхній клієнт не мав можливості про це знати.

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Тоді, під час репетиції руху з револьвером, головний актор та продюсер фільму Алек Болдвін натиснув на спусковий гачок.

Виявилося, що зброя була заряджена бойовим патроном. У результаті куля вбила українську операторку Галину Гатчинс і спричинила поранення режисеру фільму Джоелу Соузі.