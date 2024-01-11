Поліція закрила розслідування смерті Меттью Перрі, назвавши остаточні причини
Джерело:People
29 жовтня стало відомо, що Меттью Перрі помер у віці 54 років. Актор потонув у своєму будинку в джакузі.
Дізнайтесь в матеріалі, чи погодилась поліція з результатами медиків та які, врешті, фактори спричинили смерть Меттью Перрі.
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Поліція Лос-Анджелеса офіційно закрила справу про смерть
Так, поліція Лос-Анджелеса погодилася з висновками медиків, які були представлені після проведеного розтину. Смерть актора з серіалу "Друзі" була визнана випадковою та викликаною гострим впливом кетаміну.
Також були відзначені ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну – ліків, які використовуються для лікування розладів, пов’язаних із вживанням опіоїдів, як фактори, що сприяли смерті актора внаслідок утоплення.
Меттью Перрі помер 28 жовтня: що відомо
- Меттью Перрі помер у віці 54 років.
- Актор потонув у своєму будинку в джакузі.
- Припускають, що Меттью передбачив свою загибель. Напередодні трагічної події зірка культового серіалу "Друзі" опублікував фотографію, на якій відпочиває в джакузі, точно там само, де через кілька днів його тіло було знайдено без ознак життя.
- Актор визнавав раніше, що уникав перегляду серіалу "Друзі", оскільки це нагадувало йому про важкі періоди в його житті. Під час зйомок актор переживав пік своєї наркозалежності.
Утім, глядачі обожнюють цей культовий ситком. Зокрема, роль, яку зіграв Меттью Перрі – смішного та саркастичного Чендлера. Тож світ сумуватиме за цим актором.