Продовженню "Їжака Соніка" бути: у Голлівуді стартували зйомки фільму

Сімейний фільм "Їжак Сонік" підкорив весь світ та отримав шалену популярність у прокаті. Тому представники Paramount Pictures продовжили проєкт на 2 частину. Наразі у Голлівуді стартували зйомки стрічки "Їжак Сонік 2".

Цю інформацію офіційно підтвердили кіновиробники, які розмістили у мережі промовисте фото з режисерським кріслом "Їжака Соніка 2". Відомо, що це місце займе Джефф Фаулер, який є автором дебютного фільму.

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Світло, камера, їжачок! Зйомки "Їжака Соніка 2" стартували сьогодні,

– написав режисер Джефф Фаулер в інстаграмі 16 березня.

Окрім цього, автори проєкту презентували і перший тизер, в якому розсекретили дату виходу фільму. За офіційними даними, реліз запланований на 8 квітня 2022 року. А от деталей сюжету "Їжака Соніка 2" поки тримають у секреті.

"Поїхали! Синій прибулець повернеться в кінотеатри наступного року. Не можу дочекатись, коли покажу вам, що ми запланували", – заінтригував Джефф Фаулер.

"Їжак Сонік 2": дивіться тизер

"Сонік": коротко про фільм

Фільм розповів про синього прибульця Соніка, який нагадує їжака. Головна його суперсила – швидкість, яку головний герой залюбки використовує як у буденності, так і в боротьбі з лиходіями. Однак у дебютній стрічці Соніку довелось зіткнутись з непростим суперником – Доктором Егменом, який фактично використав силу прибульця проти нього. Магічні кільця могли б врятувати їжака, однак під час втечі Сонік їх загубив, а єдиний, хто тепер може йому допомогти – поліцейський-невдаха Том Ваховскі.

Шалені пригоди героїв у поєднанні з неперевершеною акторською грою Джима Керрі зробили фільм "Їжак Сонік" успішним. Та чи повернеться геніальний лиходій у 2 частині стрічки – поки невідомо.

"Їжак Сонік": дивіться трейлер 1 фільму