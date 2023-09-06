Кавоварка, лежаки, веселі люди, – як Стівен Фрай провів 2 години в укритті через ракетну атаку

Уночі 6 вересня Росія здійснила ракетну атаку на Київ та дронову атаку по Ізмаїльському районі Одещини. У цей час у столиці перебував британський письменник і актор Стівен Фрай. Він поділився своїми враженнями в соціальних мережах.

Британець розповів, що прокинувся о 4:45 ранку і змушений був спуститися до бомбосховища, обладнаного у готелі. Він розповів, що після приїзду до Києва йому порадили встановити додаток, який сповіщає про повітряні тривоги. Письменник додав, що в укритті готелю були навіть кавоварки й лежаки.

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Стівен Фрай провів дві години у бомбосховищі

Прокинувся о 4:45 ранку від наполегливого голосу, який наказував усім у готелі спускатися до бомбосховища. Отже, ми тут. Хтось показав мені додаток для завантаження: як бачите, він теж наказує залишатися в прихистку. Отже, ми всі в підвалі готелю. Кавоварка. Лежаки. Люди весело сміються та балакають,

– написав він.

Фрай зауважив, що хоча він не чув жодних звуків дронів чи ракет, отримав повідомлення про вибухи у місті. Він також поділився фотографіями інших гостей готелю, які сиділи у бомбосховищі зі своїми ноутбуками. "Жодного звуку дронів чи ракет, які я можу виявити. Година пізніше, і все ще немає відбою. Фактично нове оголошення: "Зверніть увагу, в місті вибухи. Залишайся в укритті". Деякі гості готелю знизали плечима і повернулися до своїх номерів", – написав він.

Після закінчення тривоги Стівен Фрай покинув бомбосховище готелю і сфотографував кафе, де вже зранку гості сіли на літніх терасах. "У Києві відбій і життя триває", – поділився він.

До слова, сьогодні, 6 вересня, у Києві відбудеться Саміт перших леді та джентльменів, на якому Стівен Фрай виступатиме в ролі ведучого. Тема саміту – "Ментальне здоров'я: стійкість і крихкість майбутнього".