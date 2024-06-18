Стівен Кінг порадив цікавий фільм жахів: його можна подивитись на Netflix

Знаменитий письменник Стівен Кінг висловився про одну з новинок платформи Netflix. Стрічка "У глибинах Сени" стала однією з його улюблених.

Своєю рекомендацією "король жахів" поділився у соцмережах. Стівен Кінг зізнався, що фільм вразив його та виявився кращим, ніж він сподівався.

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Стрічка "У глибинах Сени" вийшла на стримінговій платформі Netflix у 2024 році та швидко стала популярною. Цей фільм створив у Франції режисер Ксав'є Жанс.

Стівен Кінг зізнався, що після культової кінокартини "Щелепи", яку зняв Стівен Спілберг у 1975 році, будь-які інші фільми про акул були невдалими та недолугими.

Я думав, що "У глибинах Сени" буде жартівливим фільмом, як "Акулячий торнадо", але у твітері переконали мене подивитися його, і він справді непоганий. Останні 25 хвилин були неймовірними,

– відгукнувся письменник.

"У глибинах Сени": дивіться трейлер онлайн

Про що розповідає фільм

Події фільму розгортаються влітку у Парижі, прямо напередодні чемпіонату світу з тріатлону. У водах річки Сени з'являється гігантська біла акула, якій до вподоби люди, а не риби.

Науковиця Софія, яка пережила особисту трагедію, змушена допомогти поліції у пошуках хижака, щоб уникнути багатьох смертей. Водночас дівчині доводиться боротися з власними демонами.

Відгуки про фільм наразі коливаються від середніх до змішаних: для когось стрічка здалась дуже вдалою, а на когось він зовсім не справив враження.