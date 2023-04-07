Тримайте у серці та думках, – Стівен Кінг закликав світ не забувати про Україну

Стівен Кінг з першого дня війни підтримує українців та засуджує злочини Росії. Сьогодні він закликав світову спільноту частіше згадувати про війну в Україні.

У своїх соцмережах письменник написав символічний допис на підтримку України. На тлі найближчого контрнаступу ЗСУ Кінг вирішив звернутися до всього світу.

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Стівен Кінг підтримує Україну

"Тримайте Україну у себе в серці та думках. Не підтримуйте тих, хто забуває про неї", – написав Кінг.



Стівен Кінг закликав світ не забувати про українців / Скриншот допису

У підтримку України на початку війни Стівен Кінг вирішив діяти символічно і надів футболку з написом "I stand with Ukraine" – "Я підтримую Україну". Також він відмовився продовжувати співпрацю з російськими видавництвами.

Пізніше, у своїх заявах, письменник наголошував на тому, що війна викликана діями Путіна, і що від його рук гинуть мирні люди, зокрема жінки та діти. Він закликав росіян зрозуміти, що справді відбувається і зруйнувати стіну дезінформації. Крім того, Кінг висловив свою підтримку успіхам ЗСУ під час Слобожанського контрнаступу Збройних сил України та відзначив, що "українці надирають дупи" росіянам.

Також письменник порадив своїм шанувальникам послухати українську пісню "Не кажу прощай" співачки Lama, на що сама співачка відреагувала. Крім того, Кінг висловився щодо "бавовни" на Кримському мосту.

Нещодавно у твітері американського письменника Дона Вінслоу Стівен Кінг залишив коментар і назвав свою найзаповітнішу мрію: "Мир в Україні".