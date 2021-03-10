Стівен Спілберг зніме фільм про своє дитинство: яка актриса претендує на роль матері

На кіноманів чекає цікава колаборація. Актриса Мішель Вільямс претендує на головну роль у новому напівбіографічному фільмі Стівена Спілберга.

За даними ЗМІ, наразі агенти Мішель Вільямс тільки ведуть перемовини з культовим режисером. Актриса хотіла б зіграти маму Стівена Спілберга у цій драмі. Однак кастинги ще не завершені, а тому Мішель Вільямс досі не затвердили на роль.

Дивіться також Неперевершені фільми Стівена Спілберга, які вже увійшли в історію кіно



Мішель Вільямс веде перемовини, щоб зіграти маму Спілберга / Фото The Hollywood Reporter

Відомо, що режисер вже написав сценарій до майбутнього фільму та готується до зйомок, які заплановані на липень 2021 рік. Створити сюжет Стівену Спілбергу допомагав Тоні Кушнер, з яким він неодноразово співпрацював над фільмами. Натхнення для історії черпали з дитинства режисера, яке пройшло в Аризоні, тому кіномани вже із захватом очікують на стрічку з біографічними оповідями.

Наразі всіх деталей фільму не розсекречують. Відомо, що головні події розвиватимуться у 1950 – 1960 роках. Родина Стівена Спілберга буде жити у Фініксі, а герой часто стикатиметься з антисемітизмом. Щоб подолати свої душевні переживання, юний режисер візьме в руки батькову камеру та почне створювати аматорські ролики. Ще невмілі пригодницькі стрічки він відправить на творчі конкурси, де вперше оцінять його унікальне режисерське бачення.

За словами інсайдерів, Стівен Спілберг хоче показати своє становлення як режисера. А тому глядачі зможуть побачити його історію у різні роки. Поки ж режисер шукає акторів, які б неперевершено втілили його задум на екрани.