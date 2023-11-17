Як виглядають сім'ї акторів "Жіночого лікаря" в реальному житті: зворушливі фото

Поза знімальним майданчиком зірки серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" мають чимало справ. Утім, ці клопоти можна назвати приємними. Мова йде про сім'ї та близьких людей акторів стрічки, до яких вони поспішають після робочого дня.

Когось вдома чекає дружина і діти, когось – чоловік, а хтось знімається на у серіалі разом зі своєю половинкою. Читайте більше про близьких людей акторів у матеріалі 24 Каналу.

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Актори серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" та їхні сім'ї

Андрій Ісаєнко з сім'єю

Актор, який грає роль Гончара Михайла Івановича, одружений та має доньку Марію. До слова, Марія також знімається у серіалі, але це сталось випадково. Коли Андрій Ісаєнко їхав на проби, дівчинку не було на кого залишити вдома, тож Марічка поїхала з батьком. А продюсерам якраз потрібна була дитина на роль доньки Гончара у серіалі, тож дівчинку затвердили. Дружину Андрія Ісаєнка звати Олеся.

Анастасія Цимбалару з чоловіком

Анастасія зіграла роль Олени Петрівни у серіалі. Її коханим у стрічці став Андрій Ісаєнко, але поза камерами вона одружена з Григорієм Баклановим. Акторська пара в стосунках уже 9 років, утім сім'ю вони створили відносно нещодавно. Дітей у подружжя поки що немає. Вони активно допомагають нашій країні, збирають гроші для бійців, купляють автівки та амуніцію, влаштовують благодійні події, домовляються з людьми, локаціями, військовими.

Тарас Цимбалюк з дівчиною

Тарас Цимбалюк у серіалі – Андрій Балюк. На знімальному майданчику актор будує стосунки з героїнею Лілею, або ж Ластівкою. Але в житті у Цимбалюка своя ластівка. Її звати Світлана. Пара поки що не є сім'єю, але молоді люди зізнаються, що їм дуже добре разом. І це помітно по щасливих світлинах в інстаграм.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін

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У серіалі ці завжди усміхнені актори грають роль пари, яка щойно закохалась і починає будувати свої стосунки. Але цікаво, що зі знімального майданчика пара їде в спільну оселю, оскільки нещодавно стали молодим акторським подружжям, хоча вони разом уже багато років.

Валентина Вовченко з сім'єю

У Валентини Вовченко, яка в серіалі є лікарем УЗД, Наталкою, за сценарієм зовсім не клеїться в особистому житті. Утім, поза камерами акторка одружена та виховує синочка. Чоловіка Валентини звати Андрій і вони разом уже 10 років. Зараз, через війну, у пари, як і в багатьох українських родин, є труднощі, але Валентина вірить, що вони зможуть все здолати разом.