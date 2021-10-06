Стрічки "Носоріг", "Будинок "Слово", "Я працюю на цвинтарі" покажуть у Варшаві – огляд фільмів

На 37-му Варшавському кінофестивалі, який розпочнеться 8 жовтня 2021 року, представлять три українські фільми, це: "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка та "Носоріг" Олега Сенцова, створені за підтримки Держкіно, і стрічка "Я працюю на цвинтарі" Олексія Тараненка, створена за підтримки УКФ.

Поза конкурсом також, у програмі Shorts Special Screening покажуть анімаційну стрічку українського аніматора Бориса Бубнова "Обіцянка". 37-ий Варшавський кінофестиваль відбудеться з 8 до 17 жовтня 2021 року.

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Фільми "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка та "Носоріг" Олега Сенцова представлені у міжнародній конкурсній програмі Варшавського МКФ. Цього року Україну представляють два з п'ятнадцяти фільмів, що з великої кількості стрічок з усього світу були відібрані до одного з основних конкурсів цього авторитетного фестивалю.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" (у міжнародній конкурсній програмі)

2017драмаТарас ТоменкоБорис Георгієвський, Ганна Левченко, Михайло Вознюк, Ольга Радчук, Сергій Солопай, Олександр Завальський

Це драматична історія українських письменників, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи, фільм про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. В міжнародному конкурсі 37-го Варшавського МКФ стрічка матиме світову прем'єру.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" 2017: дивіться трейлер

"Носоріг" (у міжнародній конкурсній програмі)

2021кримінальна драмаОлег СенцовСергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв, Аліна Зєвакова

Створена у копродукції України, Польщі та Німеччини стрічка "Носоріг" Олега Сенцова вперше була представлена світовому загалу на 78-му Венеційському МКФ у конкурсній програмі "Горизонти". Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

"Носоріг" 2021: дивіться трейлер фільму

"Я працюю на цвинтарі" (у програмі 1-2 Competition)

2021драма, комедія, чорний гуморОлексій ТараненкоВіталій Салій, Вікторія Городецька, Анна Іванова, Віктор Жданов

Фільм, який є повнометражним дебютом режисера, знято за однойменною книгою оповідань Павла Белянського. Світова прем'єра картини відбулась в червні 2021 на міжнародному фестивалі Ferrara Film Festival (Італія), в Україні стрічку можна було побачити в рамках міжнародного конкурсу 50-го КМКФ "Молодість".

Фільм показує, як пробачити помилки, навчитися любити й перестати боятися життя. З цим досить важко впоратися на цвинтарі, але це цілком можливо. Саша – менеджер фірми, що займається встановленням пам’ятників на кладовищі. У нього багато клієнтів, кожен із яких переживає горе, а Саша сповнений іронії та цинізму. Одного дня його 14-річна дочка вирішує повернути батька у своє життя.

"Я працюю на цвинтарі" 2021: дивіться трейлер