Через програш у суді: сцени з Ембер Герд можуть видалити із фільму "Аквамен-2"

Кар’єра Ембер Герд тепер під питанням. Після вироку суду між Джонні Деппом та колишньою дружиною, Warner Bros. Pictures може видалити сцени актриси з "Аквамена і загубленого королівства".

Як повідомляє Yahoo з посиланням на інсайдера KC Walsh, нещодавно відбулася зустріч керівництва, щоб прийняти рішення щодо "видалення" Герд з продовження "Аквамена". Варто зазначити, що більшість своїх сцен Ембер Герд зняла в Лондоні восени 2021 року.

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ЇЇ видалення з фільму зможуть пояснити смертю за кадром. За чутками, її героїня, Мера, могла б померти під час пологів на початку продовження, щоб повністю утримати її від фільму. Очікується, що цей крок допоможе уникнути негативної реакції преси.

Суд між Джонні Деппом та Ембер Герд: що варто знати

Нещодавно у США завершився один із найгучніших судових процесів останніх кількох років між 58-річним Джонні Деппом і 36-річною Ембер Герд. Суд визнав її винною у наклепі.

Як повідомив Депп, шість років тому через засоби масової інформації на нього було висунуто помилкові, дуже серйозні та кримінальні звинувачення, що викликало нескінченний шквал ненависницького контенту, що мало вплив на його життя та кар'єру.

Шість років тому назавжди змінилося моє життя, життя моїх дітей, життя найближчих мені людей, а також життя людей, які багато років підтримували й вірили в мене,

– сказав він.

Нагадаємо, Герд обмовила Деппа у своїй статті Washington Post 2018 року, в якій назвала себе "громадським діячем, який представляє насильство в сім'ї", і вимагала компенсації у розмірі 100 мільйонів доларів.

Ембер Герд висловила "розчарування" після програшу справи про наклеп проти колишнього чоловіка Джонні Деппа. Крім цього, мова йде про те, що акторка не зможе виплатити компенсацію Деппу. Це загрожує їй арештом майна.

Що відомо про фільм "Аквамен 2"

У продовженні стрічки герой Момоа об'єднається зі своїм братом Ормом, щоб разом протистояти великій загрозі. У фільмі герої з'являться у нових костюмах. Варто зазначити, що між "Акваменом" і його продовженням минуло чимало часу і фанати стрічки вже зачекалися на улюблених героїв та нові пригоди.

Сиквел до першої частини ми побачимо 17 березня 2023 року.

"Аквамен 2": дивіться трейлер